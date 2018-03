Gipuzkoa Basket Fisac: «El Unicaja es uno de los equipos mejor trabajados de Europa» Porfi Fisac, en una rueda de prensa / Michelena El entrenador del Delteco GBC muestra respeto hacia su rival aunque asegura que «con nueve triunfos, pocas cosas me preocupan» RAÚL MELERO Viernes, 9 marzo 2018, 12:29

Porfirio Fisac afronta con optimismo el próximo encuentro liguero para el Delteco Gipuzkoa Basket, que le medirá el domingo (18. 30 horas) al Unicaja de Málaga en el Martín Carpena. Un encuentro de máxima dificultad puesto que enfrente estará uno de los equipos con más solera de la competición y al que más difícil es derrotar en su casa. «Ganar en el Carpena está al alcance de muy pocos», ha comentado el técnico segoviano en la rueda de prensa de este viernes. «El Unicaja es uno de los equipo de Europa mejor trabajados. Joan Plaza, que creo que está entre los mejores entrenadores de España, tiene absoluto control sobre todo, las cargas de trabajo o el tipo de juego que hacen. El Carpena es una cancha donde hay que ir valientes y con alegría si no ellos te pueden sacar del campo por su ritmo y su defensa», ha proseguido.

No ha habido ninguna incidencia de lesiones a lo largo de la semana y Fisac se ha mostrado contento por cómo se han desarrollado los días tras la victoria en Miribilla. «Ha sido una semana en la que no he necesitado estar empujando a los jugadores y les he visto trabajar bien», ha comentado Fisac. Esta situación le hace albergar esperanzas de poder vencer por tercera vez en la historia en la cancha malacitana. «Todo esto hace que me dé igual quien va a estar enfrente. Me da igual el rival. Lo que tengo claro es que su potencial es superior al nuestro pero nosotros creo que estamos demostrando en la Liga que somos superiores a lo que la gente pensaba. Voy a intentar disfrutar al máximo y que los jugadores lo entiendan», ha indicado.

El entrenador castellano se ha congratulado por el triunfo del domingo pasado en Miribilla donde «fuimos muy regulares pero no creo que estuviéramos acertados. Ni en el tiro de tres ni en el tiro libre». En este sentido, llamó la atención el escaso 48% que firmó el Delteco desde al línea del 4,60. «No me preocupa. Somos un equipo que tiramos bien desde ahí». A lo que ha añadido que «con nueve triunfos en el casillero, me preocupan ahora mismo pocas cosas. Quiero evitar la confianza y la relajación porque estamos en un momento agradable. Lo único que tengo en mente es que queramos ganar y ganar, y ver hasta dónde podemos llegar. Considero que tuvimos muy mala fortuna en la parte primera de la Liga en cuanto a algunos resultaos pero creo que todavía podemos seguir haciendo historia».

La clasificación dice que los playoffs están mas cerca del descenso, pero es una terreno cenagoso y peligroso para el de Fuenterrebollo. «Hay que llegar a las doce victorias», insiste. «Para mí sería una error cambiar la etiqueta de lo que debemos conseguir. El equipo necesita salvarse y yo pienso que la barrera está en doce. No tenemos que confundirnos. No hay nada antes de esos doce triunfos».

El técnico del Delteco GBC fue preguntado por si este clima de tranquilidad clasificatoria relativa puede hacer que se vayan acometiendo aspectos de cara al futuro. Fisac ha vuelto a ser claro y ha comentado que lo único que le preocupa es que «no me gusta la instalación donde trabajo, entreno y juego. Necesitamos algo más en Donostia. Es lo que más me preocupa. Illunbe es un peligro máximo en las condiciones en las que está para mantener la categoría. Igual que digo esto también digo que gracias al Ayuntamiento podemos entrenar en el Gasca cotidianamente, con calefacción y en condiciones óptimas. Necesitamos algo porque si no es complicado».