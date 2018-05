Gipuzkoa Basket Fisac pone en valor que su equipo «ha aguantado hasta que hemos podido» Fisac, en el último partido del GBC. / EFE Se muestra orgulloso de que los suyos no se relajaran en el tramo final ante un conjunto que «tuvo el control y la pausa del partido» R. M. SAN SEBASTIÁN. Lunes, 14 mayo 2018, 08:04

Lo primero que hizo Porfirio Fisac cuando se acomodó en la sala de prensa tras el encuentro fue felicitar a su rival de ayer por haberse colado matemáticamente entre los ocho mejores equipos de la ACB lo que le llevará a disputar los playoffs por el título por segunda temporada consecutiva. «Felicitar al Morabanc Andorra porque creo que se ha ganado un playoff justo y creo que con una temporada complicada en cuanto a lesiones y cambios de plantilla, con lo cual es justo reconocer el mérito que han tenido», explicó el técnico del Delteco Gipuzkoa Basket.

En cuanto a lo sucedido sobre la pista del M. I. Govern de Andorra, Fisac fue rotundo en su valoración. «En cuanto al partido hemos aguantado lo que hemos podido, como se dice», comentó el de Fuenterrebollo sobre la diferencia que vio en la cancha entre el equipo andorrano y sus pupilos. «Hemos sido capaces de estar más o menos en partido. Teníamos muchas carencias porque Daniel Clark estaba muy fastidiado por un dolor en la rodilla y Kenny Chery tenía temas que no le hacían estar cómodo a nivel personal. Esto nos ha llevado a que gracias a unos jugadores hemos podido competir en el partido aunque creo que en todo momento el Andorra ha marcado el ritmo y la pausa al partido y por lo visto ellos han sido justos vencedores y han estado en todo momento muy por encima de nosotros».

Porfirio Fisac alabó la actitud de sus jugadores, que fueron capaces de no sucumbir a 21 puntos en contra y llevar el partido, por lo menos a los diez de desventaja. «Es importante no desconectarse», reconoció el de Fuenterrebollo. «Sabemos nuestras carencias y qué tipo de equipos somos. Si encima nos rendimos, entonces no sé qué hacemos en la competición. Eso lo hemos tenido todo el año, nos ha hecho ganar doce partidos y salvar situaciones difíciles».

Fisac continuó con su exposición argumentando que «esta liga tiene mucha calidad y talento físico. También hay otras cosas. No hemos dado los partidos por perdidos en ningún momento y muchas veces se ve que en el tercer o cuarto periodo, si hay una gran diferencia, la gente se suele relajar. Pero nosotros queremos seguir haciendo nuestro baloncesto y no nos rendimos».

Peñarroya, exultante

«Tenemos que estar muy contentos de poder celebrar la clasificación para playoffs por el título a dos jornadas para el final de la competición», dijo el entrenador rival, Joan Peñarroya. «Es un objetivo que tienen otros clubes y muchos no lo conseguirán» reivindicó el catalán. El entrenador andorrano se congratuló de «hacer un buen baloncesto y con una gran comunión con el público».