Gipuzkoa Basket Fisac: «Tenemos la permanencia virtual en la mano» Fisac da instrucciones a Clark y Fakuade en Tenerife. El entrenador busca la victoria número 12 ante el Obradoiro este domingo a las 18:00 horas

Porfirio Fisac se ha mostrado muy contento tras la victoria de su equipo hace un par de días en Tenerife, donde remontó 22 puntos a falta de 18 minutos para la conclusión del encuentro lo que supone la mayor remontada de la ACB desde que la competición se disputa a cuatro cuartos. «No me apetece hablar mucho del partido. Pero sé que va a haber preguntas al respecto », ha dicho en su comparecencia de los viernes. «Soy fan de estos jugadores. Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo para pensar en ello. En lo que pasó el miércoles. Las caras que tenían en el descanso con 21 abajo es que estaban dolidos porque el partido para ellos era más importante de lo que parecía. El reloj que hay en el vestuario nos decía que quedan cuatro minutos, tres... Y yo no dejaba de hablar. Fue un toque para que salieran un tanto espoleados, con tensión, y gracias a Dios surtió efecto». El entrenador del Delteco vio en las caras de sus rivales miedo a perder. «Y eso es lo peor que te puede pasar», ha confesado.

Fisac se ha centrado en el choque del domingo (18.00 horas) ante el Obradoiro gallego en Illunbe. «Es un partido que después de la victoria es vital para nosotros. Creo sinceramente que tenemos la permanencia virtual en la mano pero nos gustaría tener la victoria número 12», ha comentado Fisac.

Una de las cuestiones más importante es el estado de la enfermería y sobre todo de Henk Norel, principal referente interior del equipo. «No creo que podamos contar con él. Prefiero perderle un partido y que se recupere bien. Otra cosa es si hubiéramos perdido en Tenerife. Entonces hubiéramos hecho todo lo posible para que estuviera contra el Obradoiro».

La rotura fibrilar del holandés no es el único contratiempo que tiene el Delteco. Swing se produjo una torcedura de tobillo durante el partido y Xabi Oroz no viajó para tratarse de su fascitis plantar. «Vamos a ver cómo están los dos. Xabi sí nos va a poder echar una mano y veremos cómo evoluciona Jordan de su tobillo».

El Obradoiro llega a Donostia siendo un equipo «que merece estar mucho más arriba por el nivel de baloncesto que ha demostrado», ha comentado Fisac. El técnico segoviano ha desgranado línea por línea la escuadra que entrena Moncho Fernández y ha destacado «su solidez en los bases, los valientes que son sus cuatro aleros y el dominio en la pintura de sus pívots, Pustovyi, Llovet y Radovic». Fisac ha alertado de la capacidad de tiro que tienen los santiagueses. «Debemos estar muy atentos a las salidas de bloqueos para sus tiradores. Eso lo hacen muy bien y es una de sus características. Tienen especialistas como Thomas, Corbacho, Bendzius y David Navarro».

Precisamente se le cuestionó por lo problemas que ha tenido el GBC con la defensa del triple. El Valencia en el ultimo partido de Illunbe hizo 22 triples y el miércoles pasado el Iberostar llevaba 12 al descanso. «Esto es un fallo del entrenador no de los jugadores. Tenemos que ajustar, es verdad, pero también hay que tener en cuenta el talento que hay en esta Liga. Es como si Ronaldo o Messi no meten goles. Todos les quieren defender y al final terminan metiendo».