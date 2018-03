Gipuzkoa Basket Fisac: «Parezco el hombre del látigo» Porfirio Fisac, en una rueda de prensa. / DV El entrenador del Delteco no quiere relajación en este tramo final de campaña y pide «un reconocimiento» a lo que ha hecho su equipo esta temporada RAÚL MELERO Viernes, 23 marzo 2018, 12:31

Porfirio Fisac afronta con un grado de precaución la visita del sábado ante el UCAM Murcia (19.00 horas) debido «al gran nivel físico» que presenta la escuadra que dirige Ibon Navarro. «Entramos en una fase del calendario con partidos muy complicados porque tenemos partidos casi todos con equipos que están jugando en Europa», ha desvelado el entrenador segoviano. «Este primero ante el murcia es uno, ya que ellos están jugando la FIBA Champions. Después nos visitan seguidos dos rivales de Euroliga: el Baskonia y el Valencia. Y en miércoles jugaremos contra Tenerife. Va a ser complicado y no me quiero llevar ninguna bofetada grande», ha comentado.

En este próximo mes de abril los únicos partido ante rivales que no juegan o han jugado al competición continental son el Obradoiro (15 de abril) y Burgos (29 de abril). «Tengo claro desde principio de temporada los partidos en lo que debemos conseguir o bien la salvación matemática o bien esas doce victorias que nos hemos marcado como objetivo», ha dicho Fisac. En este sentido el entrenador del Delteco ha vuelto a repetir que nota a los jugadores «un poco más tranquilos porque aunque no tenemos la permanencia definitiva, sí que está muy cerca después de la última victoria. Pero es que parezco el hombre del látigo. Repartiendo bofetadas deportivas a la gente. Les digo a los chicos que no se acomoden que faltan aún nueve jornadas y que puede ser un periodo muy importante para el futuro deportivo del jugador y del club», ha confesado Fisac. A esto el entrenador del GBC ha añadido que «yo siempre vivo en el alambre. Cuando estás en LEB porque quieres subir, cuando estás aquí porque no quieres bajar, siempre vivo en tensión por una cosa u otra. Me gustan los equipos que son sólidos y eso se consigue si tú tienes las misma mentalidad que cuando comenzó la competición».

La diferencia presupuestaria entre el GBC y el UCAM de Murcia, no se traduce en el saldo de victorias ya que los donostiarras solo tienen un triunfo menos que su rival de mañana. Y si consigue el triunfo por más de dos puntos habrá ganado el average a los murcianos. Pese a todo, el técnico de Fuenterrebollo «ellos están en una línea regular, lo que pasa es que nosotros estamos por encima de las victorias previstas a estas alturas. Lo normal sería que ahora tuviéramos seis o siete triunfos», ha reconocido.

Se le ha preguntado a Fisac por el parcial 16-0 ante el Estudiantes en el tercer periodo y que decantó el encuentro del lado donostiarra. El entrenador del Delteco, que no suele ser muy dado a los halagos, fue rotundo en su contestación. «He visto el vídeo y no puedo entender cómo jugamos tan bien. El ritmo, adelante y atrás, es que parecía que jugábamos contra un EBA. Fue brutal, no era lógico. Pero a veces hay momentos que este equipo ha hecho cosas excepcionales». Y así ha hilado el gran partido ante el ‘Estu’ con un reto que se puede marcar el equipo donostiarra hasta el final de la temporada. «Por qué no tener un cartel parecido al de aquella temporada con Panko, Vidal, o Baron. Es irrepetible lo que hicieron, pero hablamos de realidades económicas muy diferentes. Sin embargo este grupo tiene derecho a igualar aquellos hitos y acercarse a las 16 victorias que son la segunda mejor marca de triunfos en una temporada».