Gipuzkoa Basket Fisac: «Necesitamos ganar para estar realmente bien en la clasificación» Porfi Fisac, en un entrenamiento. / Michelena El técnico del GBC ha desvelado que Norel estará en el derbi del domingo en Miribilla ante el Bilbao Basket tras haber superado sus problemas de fascitis plantar RAÚL MELERO Viernes, 2 marzo 2018, 14:53

Tras dos semanas de parón por la disputa de la Copa del Rey y de los partidos de selecciones en las conocidas ventanas FIBA, la competición para el Delteco Gipuzkoa Basket vuelve este fin de semana con el derbi que disputará en Miribilla el domingo a las doce y media del mediodía frente al Bilbao Basket.

Porfirio Fisac ha aprovechado estos quince días para ir trabajando aspectos que ayuden a mejorar el equipo. «Nosotros trabajamos para ganar los partidos. Entrenar mucho no suele ser plato de buen gusto durante esta semana para los chicos. Los jugadores han trabajado en buena línea y ahora nos hace falta competir. Hasta ahora estábamos en muy bien en el grado anotador y lo que hemos trabajado ha sido en los aspectos defensivos. Creo que el equipo tiene gran margen de mejora».

La buena noticia que tenía preparada el de Fuenterrebollo era el estado físico de Henk Norel. El holandés no pudo ir con su selección para tratarse de sus problemas en la fascia plantar y parece que el descanso le ha ido muy bien al gigante de Gorinchem. «Henk está bien. Ayer hizo casi todo el trabajo y a ver cómo llega hoy. Pero debemos ir poco a poco con él. Lo importante es que esté a plenitud de forma para las últimas diez jornadas ligueras».

Necesidad

El GBC viene de perder los dos últimos encuentros en casa ante el Gran Canaria y el Zaragoza y ahora acometerá dos salidas: la primera a Bilbao y la segunda a Málaga. La distancia con el descenso sigue siendo holgada pero Fisac avisa: «en este club ya hay experiencia sobre lo que significa descender en las últimas jornadas. Que nadie se confunda. Nosotros tenemos un objetivo marcado y llegar ahí sería terminar con un notable, así que por el momento lo único que tenemos son suficientes. Tenemos que llegar a por esas doce victorias que nos dé ese notable. Pero para llegar a las doce victorias, hay que conseguir primero la nueve».

Quedan bastante lejos los dos últimos partidos del Delteco por el parón, pero Fisac se quiso referir a las derrotas cosechadas en Illunbe. «Primero he de decir que siento un amargor personal por el día de Zaragoza. Por dejarles tirados un día muy importante y eso me come por dentro. En ambos partidos el equipo ha tenido sus opciones de ganar y ya no sé cuántos partidos van que nos hemos quedado cerca de ganar». A renglón seguido, el segoviano ha ofrecido las directrices que parece que quiere para el final de temporada. «No podemos bajar del nivel de los últimos partidos. Tenemos que seguir buscando jugar ese partido perfecto. En ataque estamos en esos números y lo que es mejorable es la parcela defensiva», ha insistido el segoviano.

En lo que respecta al derbi, Fisac ha comentado que «llegamos con una situación distinta a otros años ya que ellos están por debajo de la clasificación. Los dos necesitamos la victoria y espero que los chicos se acostumbren al ambiente de Miribilla. Es un gran campo. Les tengo envidia solo por eso».

Análisis del rival

En cuanto a los nombres propios, el entrenador del GBC ha hablado de las nuevas incorporaciones que ha tenido el cuadro bilbaino. «Rebic les va a dar alegría en el puesto de base, aunque los que marcan el camino son Tabú y Salgado. Por dentro han fichado a Bentil, que tiene un gran poder ofensivo, pero se basarán en Hervelle y Gladness», ha comentado. Fisac ha vuelto a alabar la figura de Mumbrú. «Hace daño jugando por dentro y por fuera y está muy bien ayudado por Pere Tomás y Todorovic. Va a ser un partido muy complicado», ha advertido.

Fisac cree que «los dos equipos necesitamos la victoria. En lo que respecta a nosotros, porque esta Liga es muy traidora y no nos podemos confundir. Necesitamos ganar para estar realmente bien en la clasificación».