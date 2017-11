Gipuzkoa basket Fisac: «Nuestra intención es ganar siempre» Fisac da órdenes a sus jugadores. / Lobo Altuna El entrenador del GBC atisba un alto grado de dificultad para derrotar al Unicaja del que dice que «castiga cualquier mínimo fallo que tengas» RAÚL MELERO Viernes, 10 noviembre 2017, 12:58

A pesar de jugar contra el Unicaja de Málaga, Porfirio Fisac ve posibilidades de derrotar el domingo en Illunbe (18.00 horas) al actual campeón de la Eurocup. Sabiendo que “ellos son un equipo que ya tiene un ritmo claro de competición acostumbrado a jugar dos partidos por semana”. De hecho los de la Costa del Sol juegan esta noche un encuentro de Euroliga ante el Estrella Roja y viajarán el mismo domingo hasta la capital guipuzcoana para acometer el choque ante el Delteco Gipuzkoa Basket.

Para el entrenador del cuadro guipuzcoano “Unicaja es un equipo que no perdona los fallos y castiga cualquier pérdida de balón. Por el poder que tiene en todos sus puestos, debemos de pensar que nos va a costar mucho poder sacar el partido adelante si tenemos alguna opción de entrar el partido”. A renglón seguido la reflexión que ha hecho Fisac ha sido muy clara apuntando a que los pasos se deben dar poco a poco. “Lo más importante que tenemos que hacer es tener esas sensaciones y la idea para ganar es que hay que meter. Volver también a la solidez defensiva que el otro día no existió”.

Ahondando un poco más en lo que debe hacer el Delteco para poder llevarse el partido, Fisac ha advertido que “tenemos que minimizar los errores en defensa y en ataque buscar la verticalidad en los jugadores que queremos poner opciones a salidas cómodas para que saquemos ventajas y no perder balones. Y sin ninguna duda estar acertados”.

Fisac es consciente de que la chispa de las primeras jornadas se ha perdido y un hipotético triunfo ante los andaluces volvería a dotar de una tranquilidad y confianza que quizá se ha podido perder por las cuatro derrotas consecutivas que lleva el equipo. “Los que estamos aquí abajo tenemos tanta necesidad de victoria siempre que da igual que venga Unicaja o el que sea. Nuestra intención es intentar ganarlo sabiendo que hay días que es más complicado”.

Lo cierto es que el Delteco, antes del parón del fin de semana del 24 y 25 de noviembre por los partidos de selecciones va a tener el encuentro ante Unicaja y posteriormente irá al Olímpico de Badalona donde tendrá un choque importantísimo ante el Joventut. “Había un tramo de tres partidos con las salidas de Zaragoza y Badalona. Ahora nos quedan dos porque desaprovechamos el partido del otro día y creo que habría que sacar uno como sea. A nosotros nos da igual porque lo que importa es sumar. Si llegamos a doce o trece victorias no miras a quien has ganado, pero si solo tienes cinco o seis ahí sí te fijas a ver a quién has ganado por el tema de los averages”, ha comentado Fisac. “Por eso para nosotros cada partido tiene que ser una oportunidad de ganar”, ha concluido el segoviano.

Las ventanas FIBA

El entrenador del Delteco Gipuzkoa Basket fue preguntado por cómo van a afectar las ventanas FIBA al conjunto donostiarra. “Lo primero que vamos a hacer es pedir un seguro deportivo a cada una de las federaciones porque no nos la podemos jugar”, ha comentado de forma clara. Todo hace indicar que Henk Norel será llamado por Holanda y Daniel Clark por Gran Bretaña para estos partidos de clasificación para el Mundial de 2019 en China. “Los dos están tocados, Henk en la planta del pie y Dan en la rodilla y lo mejor para nosotros sería que descansaran. Imagino que a ellos les hace ilusión jugar con sus países pero nosotros enviaremos un informe médico a cada una de las federaciones para que no haya ningún contratiempo”. También se le preguntó si Kenny Chery ha sido llamado por Canadá pero el técnico del Delteco ha desvelado que el base sigue con los papeleos para obtener la nacionalidad haitiana y que ha declinado estar con la selección de la hoja de arce.