Fisac: «La entrada en pista ha sido horrible y nos ha marcado»

Porfi Fisac, entrenador del Gipuzkoa Basket, comentó al término del encuentro que «hay varias claves que han definido el partido y una de ellas, claramente, ha sido nuestro muy mal inicio. Nuestra entrada en pista ha sido horrible y eso ha sido determinante para el resto del encuentro. Aunque también hay que tener en cuenta que ellos han tenido una gran porcentaje en tiros de tres».

Preguntado por lo que pasó en ese inicio del partido en el que los valencianos se pusieron 0-17, no quiso eludir responsabilidades y dijo que «es fallo del entrenador porque en esos momentos tengo que ser capaz de transmitir energía a los jugadores. También he podido cometer errores a la hora de elegir el cinco titular».

Al menos, Fisac quiso destacar la buena segunda parte que realizó Gipuzkoa Basket. «Hemos demostrado que tenemos identidad, personalidad... Llevamos diez victorias y nadie nos las ha regalado nada. Me quiero quedar también con la predisposición que hemos mostrado de no hundirnos en un partido en el que las cosas van mal. Pero me gustaría que eso lo hubiéramos mostrado desde el principio, antes del minuto cero».