Gipuzkoa Basket Fisac: «Me gusta hacer un baloncesto alegre, pero hoy ha sido triste» Fisac durante un momento del partido. / José Mari López Porfi Fisac aplaude a su equipo porque «ha sido competitivo a pesar de estar justo por culpa de las bajas» B. O. SAN SEBASTIÁN. Lunes, 30 abril 2018, 07:59

El entrenador del Delteco GBC, Porfi Fisac, compareció en la sala de prensa de Illunbe al término del encuentro para intentar explicar la derrota de su equipo ante el Burgos. No escondió que «hemos tenido dos primeros cuartos en los que hemos estado espesos y se nos han visto casi todas las carencias, pero quiero felicitar al equipo porque está justo por las bajas y ha sido competitivo hasta el final. Tenemos un gran déficit con la baja de Norel, hemos tenido un problema de cansancio en el tramo final y creo que el Burgos es justo merecedor».

En un momento del partido, cuando peor lo estaba haciendo su equipo, hasta se acercó a Norel como buscando una solución. «Hablo siempre con mucha gente y estábamos intentando encontrar una solución. ¿Por qué no estábamos disfrutando? Me gusta un baloncesto alegre y hoy hemos hecho un baloncesto triste».

Preguntado Fisac por las últimas decisiones de los colegiados se limitó a decir que «hay días que aciertan y otros en los que no. En la técnica he protestado porque había que protestar, pero no la había visto bien. Me ha fastiado más la quinta de Fakuade. Había contacto y dureza en la acción, pero en ese momento... Lo que me gustaría dejar claro es que no hemos perdido por los árbitros».

También habló Porfi Fisac sobre la afición del Burgos, que durante muchos momentos hizo parecer que el GBC jugaba de visitante. «Además del objetivo deportivo, que es mantener el equipo en la Liga ACB, tenemos otro objetivo, y es atraer más público. Nosotros tenemos nuestro carácter en Gipuzkoa y eso no lo vamos a cambiar, pero lo que tenemos que hacer es luchar para que cada vez venga más gente a vernos».

'Epi', satisfecho

Diego Epifanio, entrenador del Burgos, comentó que «estoy muy contento por haber ganado en esta cancha y ante un equipo que está haciendo tan bien las cosas. Nos acercamos a la permanencia, pero no tenemos nada que celebrar porque aun no está conseguida».