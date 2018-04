Gipuzkoa Basket Fisac: «Si el Barcelona está acertado, te va a pasar por encima» Porfi Fisac en un entrenamiento. / JOSÉ MARI LÓPEZ El entrenador del GBC afirma que jugarán ante el Barcelona «alegres, sin miedo, con muchos tiros. Puede que parezca un suicidio ir así al Palau, pero es lo que llevamos haciendo toda la temporada» RAÚL MELERO Viernes, 20 abril 2018, 12:05

Porfirio Fisac asume con la mayor naturalidad la dificultad que entraña el siguiente compromiso liguero del GBC el domingo (12. 30 horas) con el Barcelona como rival y el Palau Blau Grana como escenario. «Si ellos están acertados, te van a pasar por encima. Los equipos de Euroliga suelen tener tres fases en su temporada y ahora ellos están en el modo playoffs, con lo que su punto de forma es muy bueno».

Cierto es que la escuadra blaugrana ha perdido en su feudo ante Unicaja, Tenerife o el Estudiantes pero no por ello va a ser una visita plácida. «Han tenido dudas», ha explicado Fisac, «por eso han cambiado al entrenador. Sí que han perdido varios partidos pero también le han ganado con muchísima ventaja al Betis (121-56), un equipo que es de nuestra Liga», ha comentado el segoviano.

Por mucho que sea el todopoderoso Barcelona, el plan de partido del GBC no variará. «Tenemos que jugar alegres, sin miedo, con muchos tiros. Puede que parezca un suicidio ir así al Palau, pero es lo que llevamos haciendo toda la temporada».

Fisac ha dado su opinión sobre cómo ha cambiado el Barça con Pesic, respecto al equipo que dejó Sito Alonso. «Hacen posesiones más cortas, juegan a más ritmo y basan el ataque en el bloqueo directo. Por fuera sus jugadores son letales y por dentro exceptuando Tomic, el resto de jugadores son muy versátiles como Oriola, Moerman o Vezenkov».

Tras el análisis al rival, el de Fuenterrebollo ha asegurado que «Norel viajará si tiene el ok médico y puede estar al cien por cien. No nos vamos a arriesgar». El gigante holandés no ha actuado en los dos últimos encuentros (Iberostar Tenerife y Obradoiro) y tiene posibilidades de reaparecer con el conjunto culé. «Si no va Henk, seguiremos con el plan de partido».

Tras dos enormes triunfos en apenas tres días la semana ha sido tranquila para el Delteco Gipuzkoa Basket. «Es posible que haya sido la semana que más hayamos crecido como club. Muy buena mediática y empresarialmente. También para nuestros abonados. A nivel deportivo ha sido una semana demasiado cómoda que quizá les ha podido costar más a los jugadores. Pero no deberíamos creer que como hemos ganado dos partidos sin Norel, lo vayamos a hacer más veces. Henk es el jugador más importante de este equipo y así lo creo», ha advertido el técnico del Gipuzkoa Basket.

Fisac tiene en mente los dos encuentros que le van a quedar al equipo en Illunbe hasta que termine el año, que serán ante el Burgos y el Joventut, dos rivales que se están jugando la permanencia, por lo que el GBC puede ser juez. «Que nadie dude que vamos a ir a ganar los dos partidos. Los tenemos marcados en rojo», ha comentado Fisac.

«Este año hay una cosa diferente y es que los dos últimos van a bajar. Y es una putada. Nosotros lo vemos dese otro prisma porque me preguntáis de futuro y de esas cosas.».

El segoviano ha querido alabar el nivel que han mostrado sus pupilos en las 28 jornadas ligueras que se han disputado hasta el momento. «Yo les haría la ola a los chavales en algún momento. Probablemente el último día se lo haga. Porque creo que darnos este placer a todos después de lo que hemos sufrido sobre todo la directiva, acabar así el año dándome un poco de caña con las preguntas sobre el futuro, de verdad que supone un placer. Otros están bastante peor», ha finalizado.