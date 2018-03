Gipuzkoa Basket Fisac: «Si ganamos, encarrilamos la permanencia» Porfi Fisac en una rueda de prensa / Michelena El Delteco GBC recibe al Estudiantes este domingo a las 18 horas en Illunbe RAÚL MELERO Viernes, 16 marzo 2018, 11:11

Vuelve el Delteco Gipuzkoa Basket a Illunbe tras dos semanas de parón por la Copa y las ventanas FIBA y después de dos salidas consecutivas a Bilbao y Málaga. Lo hace este domingo (18.00 horas) frente al Movistar Estudiantes, equipo que transita con el mismo saldo de victorias y derrotas que el conjunto donostiarra. Un choque que para Porfirio Fisac «debe ser de máximo nivel por nuestra parte». El entrenador del GBC se ha mostrado ilusionado con la posibilidad de volver a jugar ante sus aficionados después de una mes de ausencia. «El Estudiantes es un equipo que juega un baloncesto agresivo, que hace muchos tiros a lo largo del partido y que corren muy bien el campo», ha incidido el segoviano sobre el poder de su rival del domingo. «También tienen una buena mezcla de veteranos que si el resultado es muy parejo durante el partido, va a ser difícil sacarlo adelante», ha expresado.

Fisac no ha tenido problemas en vislumbrar qué panorama se le queda a su equipo si consigue doblegar a los estudiantiles. «Necesitamos la victoria para intentar de alguna manera dejar cerrado la parte de abajo y encarrilar la permanencia. Estamos en una tierra de nadie que no sabemos hacia dónde mirar hacia dónde tirar y eso es un problema». El de Fuenterrebollo se ha referido a que «hay equipos que no pensaban estar en la permanencia y ahora están luchando por salvarse, nosotros ahora estamos en esa tierra indefinida». No quiere esto decir que no le van a quedar alicientes el Delteco en los doce partidos que restan para terminar la fase regular de la Liga. Por si acaso, Fisac manda uno de sus diáfanos mensajes. «Quiero que mis jugadores entiendan que cada partido en nuestro campo, cada partido que jugamos en esta liga que es la mejor del mundo, hay que jugar al mejor nivel del mundo».

El entrenador del Gipuzkoa Basket fue preguntado por el poso que dejó la última derrota ante el Unicaja por 114-88. «Tengo una sensación buena de mis jugadores acerca de ese partido. Nos metieron 60 puntos en triples con un 60% de acierto. Ellos tienen estrellas, lo sabemos. Y hay que reconocer que hay partidos en los que no puedes llegar porque ya los rivales nos respetan mucho y juegan a su mayor nivel. El del Unicaja es uno de esos», ha comentado Fisac en referencia a la diferencia de plantel y presupuesto que hay entre, por ejemplo, los equipos que disputan la Euroliga o el Gipuzkoa Basket.

Fisac ha querido incidir en la importancia que van a tener ahora los partidos en Illunbe puesto que «vamos atener salidas muy difíciles a Madrid, Barcelona, Murcia o Tenerife», ha confesado. «Esta parte final hay partidos donde podemos jugar a buen nivel y que el rival de enfrente, si estamos al cien por cien, lo podemos ganar. Vamos a recibir a Estudiantes, vendrá Burgos, Obradoiro o el Joventut. Todo está como bastante encaminado y quiero que en casa hagan el doble de esfuerzo que si jugáramos fuera. Y si traemos alguna derrota de más fuera de casa, no me va a importar».

Se le cuestionó al técnico castellano si las miras pueden estar puestas un poco más arriba, concretamente en la zona de playoff. «Yo soy castellano y mi mujer medio andaluza. Y para esa pregunta está bien un dicho: 'Virgencita, virgencita, que me quede como estoy'. Vamos a tener tranquilidad, estamos bien, vamos a seguir trabajando para que el club no gaste más de lo debido, vamos a trabajar para tener alguna vinculación más con clubes de la provincia. Creo que ahora mismo hay cosas más importantes y no creo que fuera bueno que este equipo jugara en Europa el año que viene».