Gipuzkoa Basket Fisac: «Espero un partido físico y de correr» Fisac observa un entrenamiento. / Lobo Altuna Porfirio Fisac considera que derrotar al Joventut «les haría a ellos el doble de daño» RAÚL MELERO Viernes, 17 noviembre 2017, 12:36

La resaca del triunfo ante el Unicaja no ha podido ser mejor para el Delteco GBC quien apura los entrenamientos para medirse el domingo (12. 30 horas) en Badalona, a todo un clásico como el Joventut. Vencer a un equipo de Euroliga supuso un refuerzo moral importante y sin duda que se trata de una victoria de muchísimo mérito. Aunque Porfirio Fisac quiere seguir manteniendo a sus jugadores alerta. Con las orejas tiesas. “La Liga ACB es tan apasionante y tan atractiva que como andes pensando lo que te ha pasado el día anterior, en lo positivo o negativo, te van a dar. Con lo cual nos tiene que servir el pensar que vamos a Badalona y da igual lo que hayas hecho una jornada antes”.

El último triunfo se consiguió a muy pocos puntos, lo que demuestra que cuando el Delteco se tiene que poner el mono de trabajo para defender y sacar un partido trabado, lo puede hacer. A pesar de eso Fisac proclama que su equipo está diseñado para ir a muchos puntos y vencer a través del talento lo que no quita para alegrarse “de poder ganar cuando no estás muy acertado. Saber ganar cuando un día no estas acertado es tan importante o más que cuando un día estás inspirado. Si ahora somos capaces de juntar esa parcela defensiva de ser sólidos, de saber sufrir, de estar consistentes con poder anotar creo que estamos ante un equipo que puede decir muchas cosas en esta competición”.

El entrenador segoviano ya declaró semanas atrás que quizá algún cambio en la rotación podía dotarle al equipo de otra chispa sobre todo en defensa. Salió Joan Pardina en el quinteto inicial y el catalán fue uno de los mejores, pero Fisac quiere más de su alero. “Joan estuvo bien pero no quiero que esté solo acertado. Si le renovamos el año pasado fue porque creemos en él. Donde sobresale es en el juego colectivo. Quiero que haga un montón de cosas. Esa habilidad para robar un balón, coger un rebote, dar un buen pase… Es un jugador como Oroz y Salvó. Jóvenes con los que hay que ir poco a poco”, ha comentado el de Fuenterrebollo quien ha desvelado que estos jugadores “trabajan cerca de siete u ocho horas al día en técnica individua, entrenos y mejora en el tiro”.

Asimismo el técnico del Delteco GBC ha manifestado que siguen los problemas físicos de Novel y Clark. “Daniel no ha entrenado hasta ahora por el problema con el dedo y Henk arrastra las mismas molestias en la planta del pie. Los dos se irán a jugar con sus selecciones cuando lo más conveniente es que estuvieran descansados. Ya hemos solicitado los seguros y hemos enviado nuestros partes médicos a cada una de las federaciones”. A pesar de esos problemas tanto el británico como el holandés estarán en el Palau Olimpic.

Del rival, Fisac destaco que es un equipo “muy vertical y que juega muy rápido. Espero un partido muy físico, de estos de correr mucho y agachar el culo”, ha comentado el segoviano. Sus jugadores más destacados son el exGBC Sergi Vidal, el pívot Jerome Jordan y el escolta Patrick Richard. “El del domingo es de esos partidos que normalmente haces un daño diferente y te da unas sensaciones distintas si lo ganas. Estamos llegando al primer cuarto de competición y si tienes un balance del 50% entre victorias y derrotas, realmente la liga la vas a ver desde un prisma muy diferente. Y si encima concurren equipos que tienes cerca en la clasificación sí parecen que sumas el doble”, ha aseguro el preparador del GBC.

Fisac volvió a insistir en la idea de acudir relajados a las afueras de Barcelona por mucho que el Joventut transite con una victoria menos que el GBC. “Ya hemos aprendido la lección. Venimos de una serie de semanas donde perdimos por poco pero parecíamos los NBA. Hemos dado ese pasito de humildad, de ambición como grupo más que individualmente. Habíamso perdido algunas de esas identidades y sí es verdad que hayamos aprendido de esa lección. Cada día, cada partido es una batalla. Y así lo tenemos que tomar”.