Gipuzkoa Basket Porfi Fisac: «Tenemos la obligación de ganar al Burgos» LUSA El Gipuzkoa Basket quiere llegar a las trece victorias el domingo ante Burgos, pese a no poder contar con Henk Norel, baja segura, según Fisac RAÚL MELERO Viernes, 27 abril 2018, 11:54

El Delteco GBC no sale de su particular agujero negro con el tema de las lesiones. Porfirio Fisac ha dejado claro en su rueda de prensa previa al partido del domingo ante el San Pablo Burgos en Illunbe (18.00 horas) que Henk Norel sigue siendo baja. «Henk es baja segura y tenemos dos dudas grandes: Van Lacke, que creo que puede estar un poquito mejor de la semana pasada y podemos forzar un poquito con él, y Daniel Clark, que tiene un problema en la espalda. La aportación de los chicos de Easo de Liga EBA volverá a ser importante y veremos qué decisión tomamos a ver cómo nos van a poder ayudar». Norel se ha perdido los últimos tres encuentros de Liga (Iberostar Tenerife, Obradoiro y Barcelona) del Gipuzkoa Basket por una rotura de fibras en el gemelo. Sin embargo, Fisac ha dicho que el holandés sufre «un problema en una inserción en al rodilla. No parece grave pero no acaba de tirar el carro hacia delante. Él sigue con molestias y ayer se le hicieron más pruebas y no está cómodo. Así que el tema está en 'stand by' actualmente».

Fisac fue preguntado sin con los doce triunfos que posee ahora mismo su equipos, va a ser suficiente para permanecer en la ACB aunque no se gane ningún partido más. «Había un objetivo que era llegar a estos doce triunfos que tenemos. Como está la clasificación creo que no corremos peligro, pero las matemáticas dicen que los equipos pueden ganar los últimos cinco partidos que quedan. De todas formas, hay algunos enfrentamientos directos y no todos los equipos van a ganar cinco». El segoviano ha aprovechado para advertir que su equipo no se puede dejar llevar, por mucho que su situación en la tabla sea cómoda. «Tenemos una obligación. Quedan cinco partidos y quiero ganar los cinco, así de claro. No noto a los chicos conformistas, hemos apretado muchos a los chicos durante la temporada y hay que reconocer que no estamos teniendo fortuna con las lesiones y por pequeñas cosas que impiden a jugadores importantes no estar dentro de los partidos. Jugamos en casa y nuestro objetivo es ganar. Y eso que viene el Burgos, que ha ganado cuatro de los último cinco partidos y el que ha perdido, ha sido por un punto».

Sobre el rival, el preparador del Delteco GBC ha destacado su buen estado de forma y que «vendrán a certificar la permanencia. Tienen una pareja de bases muy sólida (Fisher y Schraeder), por fuera jugadores con talento y tiro como Jenkins, Barrera, Alex López y Edu Martínez, van a recuperar a Gailius y su último fichaje, Cancar, les está aportando; y por entro su pareja titular es Thompson y Huskic, pero con una gran rotación por parte de JaviVega ySebas Saiz, dos jugadores muy versátiles con características muy distintas y complementarias.Va a ser un partido muy duro y complicado».

El equipo castellano solicitó al GBC mil entradas para el partido del domingo con lo que habrá una afluencia masiva de seguidores del Burgos, como ocurrió en Madrid, donde se desplazaron casi dos mil o a Bilbao donde fueron 1.800. Fisac ha comentado que «nuestro objetivo es seguir creciendo y para el partido vamos a necesitar su apoyo porque sabemos que de Burgos va a venir mucha gente. Sin embargo, soy de la opinión que si desde abajo les damos al público, ellos van a responder seguro. Si empezamos el partido bien, jugando bien y yendo por delante, seguro que los nuestros lo reconocen».