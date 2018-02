Gipuzkoa Basket Fisac: «Ante el Zaragoza puede ser un partido decisivo en nuestro camino hacia la salvación» Porfi Fisac, en el entrenamiento / Lusa El entrenador del Delteco GBC da alta importancia al choque ante el Zaragoza, un equipo que «tiene una plantilla para estar más arriba» RAÚL MELERO Viernes, 9 febrero 2018, 13:52

El Delteco GBC quiere llegar al doble parón en la competición por la disputa de la Copa y las ventanas FIBA con un sonrisa. Y esa se la puede dar un triunfo el domingo (16.00 horas) ante el Tecnyconta Zaragoza en Illunbe. "Es un partido muy difícil para nosotros porque si miras la plantilla del Zaragoza no es un equipo para estar ahí abajo. Que la clasificación no nos engañe. Pero nosotros estamos hechos para jugar este tipo de partidos", ha comentado Porfi Fisac en su comparecencia habitual antes de los encuentros.

Gary Neal llega como principal hombre a vigilar por parte del cuadro maño. Viene de ser el mejor jugador de la pasada jornada con unos escandalosos 36 puntos ante el Obradoiro que le valieron a su equipo para ganar en un importante partido. "Es un jugador NBA", ha desvelado el preparador segoviano. "Hace de todo en la cancha y además muy bien. Es capaz de generarse sus propios tiros, tira bien desde larga distancia. Es un anotador que posiblemente el año que viene estará en un equipo de Euroliga". No parece que el equipo donostiarra se vaya a centrar solo en la defensa del escolta de Baltimore. "Se defiende y se rebotea colectivamente aunque sí es cierto que debemos de tener una especial atención sobre Neal", ha insistido.

Para Fisac "el partido puede ser un paso decisivo en nuestro camino hacia la salvación". Palabras que denotan la importancia que da el de Fuenterrebollo al choque ante el equipo que, parece interinamente dirige Pep Cargol tras el cese de Jota Cuspinera. El entrenador del Delteco no ha tenido problemas en señalar que "la semana de trabajo ha sido buena. Soy muy exigente y quiero que los chicos den más. No a nivel de esfuerzo, entrega y trabajo. Sí en lo que se refiere a lectura de juego y experiencia". Y volvió a mandar un mensaje a sus jugadores. "Ya les he dicho que quiero que el año que viene muchos de ellos no estén aquí. Será una gran señal de que han trabajado bien y otros equipos se han fijado en ellos para hacerles mejores contratos en equipos más altos. Si individualmente la cosa va bien, al grupo le irá bien también", ha explicado.

La posición en la tabla del Delteco obliga a pensar en una relativa comodidad de la que pretende huir el entrenador del GBC. "Somos lo que somos. Venimos de una Liga diferente a esta y no quiero volver a ella bajo ningún concepto. Este partido es de los que significan que tenemos que pelear por este club. Por seguir aquí. No quiero relajaciones, debemos ser humildes, saber de dónde venimos para no volver más".

Clark y Norel

Por otro lado, Daniel Clark y Henk Norel han sido llamados por la selección británica y holandesa respectivamente para acudir a los partidos internacionales que tendrán lugar el fin de semana del 23 y 24 de este mes. Fisac ha confesado que “"hemos presentado un informe pidiendo que Henk se quede por aquí para que se solucione su problema en la fascia plantar y nuestros médicos consideran que necesita un descanso. Veremos en qué queda".