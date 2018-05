Delteco GBC Fisac muestra su «impotencia» por las bajas del GBC Fisac, en una imagen de archivo. / DV Plantea fichar un pívot y también forzar a Norel, Agbelese, Clark y Chery ante la visita al Real Madrid OSKAR ORTIZ DE GUINEA Viernes, 4 mayo 2018, 12:08

«Preocupado» ante las bajas que asolan la «línea de flotación» que afectan a su equipo y deseoso de que el club pueda incorporar un pívot para la recta final de la temporada, ante los problemas físicos de Norel. Así se ha mostrado esta mañana en Illunbe Porfi Fisac ante el próximo compromiso de su equipo, el Delteco GBC, que el domingo (12.30 horas) visitará al Real Madrid, «el equipo más en forma de Europa», con cuatro de sus pilares entre algodones sin haberse podido entrenar esta semana: Henk Norel, Danny Agbelese, Danny Clark y Kenny Chery.

El técnico de Fuenterrebollo ha puesto incluso sobre la mesa la posibilidad de cortar al holandés, pero también se plantea «forzar» su reaparición en el WiZink Center. Es el «momento» de lo uno y de lo otro, ha apuntado el técnico. «Dependerá de lo que él decida», ha añadido. Sin embargo, sí confía en poder recuperar al base canadiense del esguince que sufrió en el segundo cuarto del último encuentro ante el Burgos, y que «alguno» de los otros tres pueda «aportar» en la pista del líder de la Liga Endesa «aunque sean diez minutos». Quien sí estará es Gaizka Maiza, después de que el club le haya dado de alta esta semana en la ACB. «La pena es que Gaizka no mida 2,10m», ha bromeado.

Los contratiempos se han acumulado en el seno del GBC en la recta final de la temporada, con el equipo «afortunadamente» con la permanencia casi garantizada. «Si no, no dormiría por las noches», ha asegurado Fisac, en alusión a la enfermería del equipo. Durante los cuatro partidos sin Norel, el equipo ganó en Tenerife y repitió victoria ante el Obradoiro. Cayó en el Palau y plantó cara al Burgos en Illunbe. «Mis jugadores me sorprenden cada día. No esperaba que sacaran más partidos» tras la lesión de Norel. Han rendido «por encima de sus posibilidades».

Todo hará falta ante los actuales problemas físicos en varios de los puntales de la plantilla. Fisac ha reconocido un sentimiento «no de debilidad sino de impotencia». Con esa merma, visitará al Real Madrid, que ayer batió al Baskonia (101-89). Del equipo que entrena Pablo Laso, ha destacado, además de a Doncic, a Carroll, Causeur, Rudy Fernández –«al nivel de MVP de la Liga»– y Llull, cuyo regreso a las pistas tras su larga convalecencia es «gratificante para todos». Del juego interior, ha subrayado su «predilección» por Ayón, al que lo dirigió en el Fuenlabrada, al «fuera de serie» Felipe Reyes, a Tavares, Thompkinks… Nombres todos ellos que el domingo llevarán al límite el instinto de superación del GBC.