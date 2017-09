Gipuzkoa Basket Fede Van Lacke se juega todo al GBC Federico Van Lacke, antes de su presentación como nuevo jugador del Gipuzkoa Basket en el Casino Kursaal. / SARA SANTOS El escolta argentino promete que serán «los primeros en entrega y lucha» RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 20 septiembre 2017, 08:12

Federico Martín Van Lacke (Santa Fe, Argentina, 1980) es una apuesta segura. Un jugador veterano, 37 años, que conoce la liga -ha militado en Murcia, Granada, Valladolid, Joventut y Estudiantes- y que va a ser una extensión del entrenador en la cancha, para el que la llamada de Fisac fue clave para convencerle de que cogiera las maletas y llegara a Donostia.

Eso dijo en su presentación a los medios que tuvo lugar ayer en el Casino Kursaal. «Estoy feliz. Primero por estar en el lugar donde mi familia y yo queremos estar, después en una liga donde queríamos volver y sobre todo con un entrenador con el que hacía mucho deseaba volver a encontrarme, como es Porfi».

Van Lacke regresa dos temporadas después a la liga ACB. Su último equipo fue el Estudiantes, donde promedió más de ocho puntos, dos rebotes y tres asistencias con una efectividad del 31% desde el triple. Se trata sin duda de un comodín. Un joker. Puede anotar de muchas formas distintas: en penetración, tras bloqueo directo o lanzando desde fuera. «Soy un jugador con la fortuna de poder adaptarme a lo que el equipo necesite, más sabiendo que Porfi me conoce, ha sacado lo mejor de mí cuando estuve con él en Valladolid», declaró el santafesino. Y, efectivamente, sus mejores números en la liga Endesa llegaron en su primer año a orillas del Pisuerga, donde se fue hasta los diez puntos por choque.

Van Lacke tendrá que ser un referente. En la cancha, puesto que tendrá muchos minutos y a priori será el escolta titular, y de puertas adentro ya que hay un buen puñado de jugadores inexpertos en lo que es la liga ACB. «Estoy notando que los chicos intentan aprender todas las cosas. No se trata de un tema de edad, que por tener 37 años deba dar lecciones. Las puede dar alguien más joven que yo. Estoy notando que los más jóvenes son grandes observadores».

Ilusionado con el proyecto

Una sobrecarga en uno de sus aductores le ha privado de disputar los últimos tres amistosos, ante Obras Sanitarias y los dos de Granada frente al Tecnyconta y Murcia. Jugó el primer choque de preparación frente al Bilbao y si se encuentra en perfecto estado jugará mañana frente al Oviedo (19.00 horas).

Van Lacke es un jugador que va a conectar con la grada. Su energía, ardor y entrega contagian a los hinchas. Los dos últimos amistosos no han podido dejar mejor poso, con dos victorias ante equipos ACB y de ello se congratuló el exinternacional argentino. «La idea es que el equipo compita los cuarenta minutos. No tenemos grandes estrellas, no tenemos gente de primer nivel europeo. Pero sí vamos a ser primer nivel en cuanto a competir, en cuanto a entrega y lucha. Mientras mantengamos esa filosofía e identidad la gente se va a divertir y se va a identificar con nosotros», comentó al ser preguntado sobre qué tipo de equipo va a ver la gente en Illunbe.

El escolta argentino se deshizo en elogios sobre la ciudad a la que llegó hace algunas semanas con su esposa y dos hijas. Sabe que el club descendió hace un par de temporadas, que se ganó el derecho a volver a la ACB tras el exitoso primer puesto del año pasado y tiene claro que llega a un proyecto que está en pleno proceso de solidificación. «También estoy feliz por estar en un proyecto con la ilusión, con la dedicación y con las ganas que tiene el Gipuzkoa Basket. Ser partícipe de un proyecto que comenzó el año pasado con un rearmado del club y que tiene como objetivo resurgir e instalarse en la ACB».

Nació en 1980 y lleva el número 4 como Pau Gasol. Obviamente no es el Sant Boi, pero Van Lacke está llamado a ser un jugador muy importante esta temporada para el GBC. «Apuesto a que sí, pero con la cabeza fría», confesó entre sonrisas. El de Santa Fe se lo juega todo al azul del Gipuzkoa Basket.