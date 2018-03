Gipuzkoa Basket Un desafío tan complejo como apasionante Conjura. Los jugadores del GBC confían en dar la sorpresa y vengar la derrota 'in extremis' sufrida en la ida ante el Baskonia en Vitoria. / MICHELENA El Delteco GBC se mide hoy en Illunbe al Baskonia, el equipo más en forma de Europa, con la intención de dar una alegría a la afición RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 31 marzo 2018, 08:14

Queda lejos el 21 de abril del año pasado. Muy lejos. Aquel día casi nadie pensaba en partidos como el de hoy. Porque aquel viernes, Gipuzkoa Basket celebraba por todo lo alto su ascenso a la ACB. Una celebración un tanto retraída porque las exigencias de la asociación de clubes no estaban claras, no había seguridad de si había suficiente dinero para subir y el club estaba sumido en un mar de dudas que, felizmente, se fueron despejando a medida que pasaron los días de verano. Pero aquél día se ganó al Leyma Coruña para poder disfrutar de los partidos como el de hoy. Illunbe deberá presentar sus mejores galas para recibir en Illunbe (19.00 horas, Movistar Plus) al equipo más en forma de la ACB y de Europa, el Baskonia.

El conjunto que entrena Pedro Martínez lleva ocho triunfos consecutivos en la competición doméstica, lo que le ha hecho auparse hasta la segunda posición de la Liga, por detrás del Real Madrid, adelantando al Barça y al Valencia en la tabla. Y en Euroliga, encadena seis victorias consecutivas que le han permitido clasificarse para los playoffs tras su última victoria ayer ante el Maccabi (83-72).

Si ya de por sí es complejo intentar sacar algo positivo ante un equipo que tiene vitola, marchamo, jugadores y entrenador de altísimo nivel, a esto hay que unirle que son poco menos que una apisonadora en los últimos partidos que han jugado en la ACB. Pero para encuentros como el de hoy se ascendió. Para medir las fuerzas, no solo contra los equipos de 'la Liga' del Delteco, sino contra los 17 rivales que disputan la Liga Endesa, entre los que se encuentran los mejores de Europa, como los gasteiztarras. El segundo equipo que cuenta con más socios guipuzcoanos.

Decía ayer en estas mismas páginas Dani Pérez que en un partido de este calado, contra equipos de máximo nivel, la única manera de disfrutar es compitiendo con ellos. Ese puede ser el primer y gran objetivo de los pupilos de Fisac para el choque de esta jornada. Intentar poner las cosas difíciles y la sapiencia, calidad y tiempo de partido obrarán en consecuencia. De todo le ha pasado al GBC en esta temporada.

Bien ante los grandes

Precisamente ante el Baskonia jugó un partido sensacional. Bien es cierto que aquel equipo no es e ste, pero los jugadores eran los mismos que van a hacer la rueda. Se compitió, se fue ganando por 16 y se terminó mordiendo el polvo por una canasta inverosímil de Beaubois. Contra Unicaja en Illunbe se salió a disputar el choque. Aquel día, la muñeca malagueña no fue suficiente para doblegar a los guipuzcoanos y el Delteco firmó un triunfo épico. Y en los partidos ante Real Madrid y Barcelona, el equipo aguantó hasta donde pudo. Más bien hasta donde la puntería de Carroll y Koponen quisieron. Pero en ambos casos, el equipo de Fisac acabó con la cabeza alta. No hace falta sacar la tabla de presupuestos para explicar que cualquiera de estos encuentros para el GBC es una lucha desigual.

Por ello, el mejor Norel, el Chery más rápido, el Swing más concentrado, el Van Lacke más gladiador, el Dani más atinado, el Clark más certero, son necesarios para poder competir contra el Baskonia. Un conjunto que cambió de rumbo y los resultados dicen que acertó con Pedro Martínez llevando las riendas del equipo. El catalán no ha realizado ningún fichaje y su gran mérito ha sido dar confianza a todo el grupo. Hombres como Garino, Poirier, Vildoza o Voitgmann están a un excelente nivel, que va descargando de presión y responsabilidad a los que están llamados a tirar del carro como Shengelia, Beaubois, Huertas o Granger.

El GBC solo ha sido capaz de vencer a los gasteiztarras en dos de sus nueve visitas a Illunbe. En esos dos triunfos había jugadores históricos en las filas del conjunto azulgrana. Prigioni, Scola, Teletovic, Splitter, Rakovecic o San Emeterio son algunos ejemplos. El desafío es tan complicado como apasionante.