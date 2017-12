«Derrotar al Burgos sería un triunfo con valor doble»

Porfirio Fisac está ante una semana un tanto extraña. Esta temporada entre los parones obligados por las ventanas FIBA, el 'break' de una semana que hay por la disputa de la Copa y las fechas navideñas, parece que cuesta arrancar la competición y poner velocidad de crucero. Además, el caprichoso calendario le ha deparado al Delteco otro 'stop and go' para este próximo fin de semana. El día 23 estaba programado un encuentro ante el Barcelona pero al no parar la Euroliga (y como pueden observar más a la derecha de esta página, esta es una semana de doble jornada europea) era imposible enfrentarse a los de Sito Alonso. Por lo tanto, el partido ante los blaugrana se traslada al 2 de enero.

Por ello, los pupilos de Fisac entrenarán hoy en el Gasca y no volverán a ejercitarse hasta el martes 26, con cuatro días por delante para el importante partido que les enfrentará al Burgos el día 30 (20. 00 horas). Antes de que eso ocurra lo primero que hay que hacer es dar carpetazo al último partido liguero ante el Valencia Basket que dejó una clara derrota en el cuerpo de los donostiarras. «No hay porqué montar un caos porque perdimos en el campo del Valencia», asegura Dani Pérez, uno de los mejores el domingo pasado ante los taronjas. «La dinámica no está siendo mala y hay que seguir hacia delante y confiar en nuestras posibilidades». El base catalán, autor de doce puntos el fin de semana pasado valora que «el equipo está trabajando muy bien».

De la jornada 13 a la 17 Burgos-Delteco GBC 30/12 Delteco GBC-Barcelona 2/01 Delteco GBC-Iberostar Tenerife 7/01 Obradoiro-Delteco GBC 13/01 Delteco GBC-Real Madrid 21/01

Con Burgos en la cabeza

Pérez, aunque todavía queda un mundo para llegar al tramo final de la liga, vaticina que para salvarse «habrá que llegar a los diez partidos. Normalmente en la ACB suele ser así. Burgos y Betis, que habían empezado mal ya llevan dos victorias, y se han reforzado. No va a ser fácil para nadie salvarse y va a estar todo muy competido».

El director de juego catalán, como muchos de sus compañeros y aficionados, se acuerda de encuentros que se han perdido por pequeños detalles y que, de haberse sacado adelante, dejarían ahora al Delteco en una situación mucho más cómoda. «Espero que no llegue la hora de acordarnos de partidos como los de Murcia, Baskonia o Andorra», insinúa. «Partidos que los merecimos ganar pero que al final se escaparon y eso es lo que cuenta».

Uno de los choques más importantes, quizá hasta de toda la temporada, será el próximo ante el Burgos en terreno burgalés. «Es el equipo que tenemos por detrás. Es muy importante porque en caso de ganar sería un golpe moral muy importante para nosotros y muy duro para ellos. Vamos muy concienciados a ese partido pero no va a ser nada fácil», explica Pérez, quien tiene claro que si debe elegir entre ganar a los castellanos el día 30 o el 2 de enero al Barça, prefiere lo primero. «Sin duda el día de Burgos, porque ganarles a ellos significaría un triunfo con doble valor por tratarse de un enemigo directo en la lucha por la permanencia».

Al Delteco le van a quedar cinco choques para cerrar la primera vuelta. El primero de ellos, al que Pérez se refirió, de máxima importancia por tratarse de un rival directo. El día 30 en el frío Burgos, el GBC se jugará poner tierra de por medio y además tener el average de mano. Después del cambio de año llegará el Barcelona a Illunbe el día 2 (18. 30 horas) y cuatro días después nuevo encuentro en la cancha donostiarra ésta vez ante el Tenerife (18.00 horas), un gran equipo. La segunda salida de este último tramo de la primera vuelta será al Fontes Do Sar el sábado 13 donde espera el Obradoiro (19. 00 horas). La primera vuelta se cerrará el 21 de enero ante el todopoderoso Real Madrid (18. 30 horas) en horario unificado.