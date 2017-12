Gipuzkoa Basket Kenny Chery: «Debo ayudar a mis compañeros a que cada vez jueguen mejor» Mejoría. Kenny Chery se dispone a estirar después de una sesión en el Gasca. / ARIZMENDI R. M. Sábado, 9 diciembre 2017, 08:51

Kenny Chery tendrá esta tarde una nueva reválida para demostrar que es un base que se ajusta a lo que el Delteco demanda. Parece que el último triunfo y su gran partido han ayudado a la autoestima de este menudo base de 1,80 de estatura. «Me siento muy bien, excelente», dice en vísperas del choque ante los andorranos. «Ganamos el último partido, jugamos bien y seguimos trabajando a diario para por un lado seguir mejorando y por otro que seamos un equipo atractivo de ver para nuestros aficionados».

Chery anotó trece puntos en la última victoria ante el Fuenlabrada pero recela de pensar que fue su mejor partido. «No sé qué decir», cuenta entre sonrisas. «Creo que he tenido partidos mejores pero donde vi gran diferencia con otros partidos fue en el aspecto defensivo. Creo que todavía puedo jugar mejor, aprendiendo más cosas del entrenador y de mis compañeros». El canadiense, quien asegura que espera tener el pasaporte cotonou en breve, se para en este último detalle y aclara que «debo ver cómo hacer que mis compañeros estén más cómodos. Encontrar el mejor pase para ellos o dar el ritmo que mejor nos convenga en cada momento de partido».

«Hay un química excelente»

Hoy tendrá enfrente a un base muy completo como Andrew Albicy, al que no hace falta estudiarle mucho en el scouting. «Sí, ya me enfrenté a él la temporada pasada cuando estuve en Sevilla y es un gran jugador. Entre todos, aunque cada uno haciéndolo individualmente, trataremos de pararle y para que el Andorra no juegue fluido».

La intención de Chery es ser un jugador importante en la ACB. La pasada temporada no tuvo suerte en Sevilla en un año que lo define como «duro, pero del que aprendí muchas cosas. Ayudó en mi formación como jugador». Pero si a Chery se le pregunta por cuál es el sitio donde más ha aprendido, no tiene dudas: «la universidad». El base del Delteco se formó en la conocida Universidad de Baylor, con un enorme recorrido dentro de la NCAA. «Aprendes de todo, no solo de baloncesto, sino de la vida en general. El respeto, la obediencia o la convivencia. Es algo muy necesario».

Chery ha demostrado tener una gran habilidad: juega el pick and roll a las mil maravillas y tiene un tiro a cuatro o cinco metros muy fiable. «Se me da bien, sí. Pero lo que tengo claro es que haré lo que sea necesario para ayudar a mis compañeros». Se nota el buen ambiente que existe en el Delteco. «No paramos de hacernos bromas entre nosotros. Hay una excelente química en el vestuario y fuera de él. Y se nota».