Gipuzkoa Basket Dani Pérez: «A ganas y esfuerzo no nos va a ganar nadie» Presentación de Dani Pérez / GBC El nuevo base del GBC, Dani Pérez, ilusionado con volver a jugar en la ACB RAÚL MELERO Lunes, 28 agosto 2017, 13:06

Dani Pérez (Hospitalet de Llobregat, 1990) ha sido presentado en el Aquarium de San Sebastián como nuevo jugador del Gipuzkoa Basket para esta temporada con opción a otra más. El conjunto donostiarra será el tercer equipo del base catalán en la Liga Endesa después de haber militado durante dos temporadas en el Montakit Fuenlabrada y en el Iberostar Tenerife, en una etapa muy breve para reforzar el equipo en el play-off.

Durante la presentación, Pérez agradeció en primera instancia la oportunidad que el Gipuzkoa Basket le ha dado de volver a la ACB. “Muchas gracias por la bienvenida tanto al club como a toda la gente. Estoy muy ilusionado por la oportunidad del Gipuzkoa Basket de volver a jugar en la ACB ya que supone un reto muy bonito el de volver a la élite. Espero que sea un año muy bonito y que la afición se quede contenta, que sea un año de ilusión”.

Esta es la segunda semana de entrenamientos para la plantilla guipuzcoana que ante la ausencia de Porfirio Fisac, está a las órdenes del tándem formado por Sergio García y ‘Bully’ Oyón. “De momento somos jugadores nuevos la mayoría, y por ahora estamos haciendo mucho trabajo táctico estas dos semanas”, declaró el catalán sobre cómo ha sido su aterrizaje en el equipo."A ganas y esfuerzo no nos va a ganar nadie y vamos a dar mucha guerra", declaró.

La pasada temporada Dani Pérez defendió la camiseta del Oviedo y vivió el ambiente del Gasca. Esta temporada la cosa cambiará debido a que el equipo tendrá que disputar sus partidos en Illunbe, pero cree que lo sembrado el año pasado puede tener sus frutos. “El objetivo tiene que ser ofrecer nuestra mejor versión en cada partido, que la gente se lo pase superbien con el equipo como ocurrió el año pasado y que disfrute la afición en Illunbe viéndonos ganar muchos partidos”. Pérez se definió como “un base de los clásicos, me gusta hacer jugar al equipo, no me considero un jugador individualista sino quiero que el equipo en conjunto juegue bien y trabajar tanto adelante como atrás”.

Porfi, clave

El base de 1,88 y formado en las categorías inferiores del Barcelona tuvo sus mejores números en la ACB en la temporada 12/13, su primer año en Fuenlabrada. Sumó más de cinco puntos con buenos porcentajes de tiro y en varias ocasiones alcanzó diez o más puntos. “Es cierto que en la primera temporada en Fuenlabrada fue en la que me sentí más cómodo. Ahora soy más maduro en cuanto al conocimiento del juego y no sé si a nivel estadístico esta temporada será mejor”.

La llamada de Porfirio Fisac, quien le reclutó hace un par de temporadas para jugar en Palencia, ha sido clave para que el jugador nacido en Hospitalet de Llobregat aceptara la oferta del GBC. “Mi etapa en Palencia fue gracias a Porfi. Es un entrenador al que siempre he admirado y considero que siempre consigue sacar lo mejor de los jugadores. Ya nos ha dicho que vamos a ser un equipo de guerreros y que tenemos que pelear”.

Los seguidores del GBC verán una competición distinta a la LEB. “La ACB es bastante más física que la LEB”, ha reconocido el nuevo base de al escuadra guipuzcoana, “sobretodo los hombres interiores que son muy grandes. Es una liga muy táctica, donde hay mucho scouting y se penaliza el uno contra uno porque la gente tiene más calidad en ataque”.

El martes el turno de presentaciones será para Miquel Salvó, ala pívot de 2,05 de estatura y que precisamente coincidió con Dani Pérez en las filas del Oviedo la pasada campaña.