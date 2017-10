Gipuzkoa Basket Dani Pérez: «Como equipo inexperto, tendremos más partidos como el de Murcia» Dani Pérez, feliz por cómo le están saliendo las cosas, ayer en Illunbe antes del entrenamiento. / M. FRAILE El catalán se lamenta de que ante el Murcia fue el propio GBC quien perdió el partido y reconoce que hay que ganar experiencia para choques de ese tipo RAÚL MELERO Miércoles, 18 octubre 2017, 07:28

Dani Pérez (L'Hospitalet de Llobregat, 1990) está contento por cómo le están yendo las cosas en su retorno a la ACB aunque triste por la manera de perder ante el Murcia. Cree que el GBC está en un buen momento y sueña con dar la campanada en Gasteiz. Tendrá enfrente a dos bases de talla mundial: Granger y Huertas.

- ¿Qué cuerpo tiene después de la derrota?

- Lo comentaba con los compañeros. Soy de los que prefiero perder claramente que no como el otro día porque nos quedamos con la sensación de que no hemos ganado el choque. Al final ellos hicieron su partido y no hay que darle más vueltas.

- ¿Fue una pena perder esa renta de doce puntos, verdad?

- Hasta el minuto 14, el equipo jugó suelto y a partir de ahí ellos se meten en partido gracias a dos o tres triples seguidos y comienzan a hacer su juego. Ahí es donde tienen más experiencia y sus jugadores se adaptaron mejor a este tipo de partidos.

- Desde fuera dio la sensación de que fue un partido muy feo.

- Sí, desde dentro también. Ninguno de nosotros nos sentimos cómodos, quizá fue feo para el espectador pero era igual de importante que el triunfo por treinta de una semana atrás.

- Y eso que a menos de un minuto perdían por dos puntos...

- Es así. Más que ganarnos ellos, creo que fuimos nosotros quienes no supimos ganarlo. Tenemos alguna acción de Henk otro contraataque de Jordan que fallamos, una antideportiva que nos pitan... una serie de aspectos que hicieron que se decantara la balanza para su lado.

- Tras dos triunfos tan rotundos, ¿fue un poco bajón perder así?

- Quizá la realidad que nos vamos a encontrar va a ser más el tipo de partido contra el Murcia que ganar de veinte fuera de casa. Eso está al alcance de muy pocos, como Real Madrid o Barcelona. Las victorias van a ser muy caras y nos tenemos que acostumbrar a sufrir.

- Con lo que el partido ante el Murcia sirve de aprendizaje.

- Sin duda. Va a haber muchos más partidos así. La tónica va a ser ganar más partidos de estos. Somos un equipo todavía inexperto y vamos a tener que sumar algún fracaso como el del domingo para luego obtener más victorias.

- El inicio está siendo satisfactorio, ¿no?

- Sí, estamos satisfechos. El equipo está trabajando muy bien. Hemos hecho un grupo que es más importante que tener individualidades. El 2-2 es una buen balance, aunque el 3-1 hubiera sido ideal.

- ¿Contentos por pelear hasta el final en las dos derrotas?

- Es cierto, las dos derrotas han sido por poco margen. Sería una buena noticia, o por lo menos, menos mala que cuando perdamos hayamos peleado el partido hasta el final.

- ¿Qué valoración hace a nivel personal?

- Muy bien, Porfi me ha dado mucha confianza y me estoy sintiendo bien, aunque el otro día. Pero va bien. Me puede estar faltando algo de acierto exterior pero esto va por rachas, sobre todo los que no somos tiradores.

- Esto no es tan sencillo como pensar que si Norel no hace treinta de valoración, el equipo va a perder ¿no?

- Por supuesto. Al final perdimos por dos puntos que podrían haber llegado de cualquier otra forma: los dos tiros libres que fallé o un contraataque sencillo que no entró o un tiro que se salió de dentro. No hay que ser una erudito para saber que Henk no va a tener todos los días 30 de valoración o que vamos a ganar por más de veinte.

- ¿Asusta el siguiente partido ante el Baskonia?

- Bueno, es un equipo de Euroliga con uno de los presupuestos más altos de la competición, con eso está dicho todo. Nos lo tenemos que tomar como fuimos a Gran Canaria. Está claro que sobre el papel ellos son los favoritos, no tenemos nada que perder pero si quedan dos o tres minutos y tenemos opciones de vencer, a muerte a por ello.

- ¿Viene bien que hayan arrancado con bastantes dudas?

- Seguramente te diría que prefiero que ganen en Tel Aviv para que se relajen un poco de cara al fin de semana contra nosotros. Aunque por otro lado si pierden, pueden tener mucha tensión contra nosotros y nos puede beneficiar.

- ¿Clásico partido ante un grande?

- Exacto. No tiene que tener el mejor día contra nosotros. Está claro que no están en un buen momento a nivel de resultados pero si ves el equipo, cualquiera puede meter treinta puntos.

- Enfrente dos de los mejores bases de Europa: Granger y Huertas.

- Sin duda. Granger está siendo el mejor base de la liga, anotando con facilidad. Y Marcelinho es un jugador diferente que parece que no hace nada y termina con diez puntos y diez asistencias. Será muy complicado ante ellos.