Gipuzkoa Basket La «confianza» del enmascarado El 'enmascarado' Joan Pardina, junto a Michael Fakuade en un entrenamiento del Delteco GBC. / FRAILE Pese a su «mala suerte», el alero «disfruta» con el equipo en su aterrizaje en la máxima categoría. Tras sus problemas físicos, Pardina espera subirse a la buena onda del GBC OSKAR ORTIZ DE GUINEA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 1 febrero 2018, 07:51

«Goaaazeeen!!!! Importante victoria para dar un paso más hacia la salvación», tuiteó el domingo Joan Pardina (Barcelona, 1993) en pleno éxtasis tras ganar al Betis en Sevilla. Con el poso que da el paso de los días, el ala catalán del Delteco GBC se mantiene fiel a su discurso prudente, acorde al del vestuario: «El objetivo es la permanencia». Pero se permite una licencia ante la inminente visita el domingo (12.30 horas) del Herbalife Gran Canaria: «Con la confianza que tenemos, puede ser un buen momento para intentar ganarles», en un encuentro en el que los socios de la Asociación contra el Cáncer en Gipuzkoa dispondrán de entradas a tres euros con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que tendrá lugar este domingo día 4.

Ante el Betis, Pardina reapareció tras dos partidos de baja como consecuencia de la fractura nasal que sufrió tras una falta del polaco Mateusz Ponitka ante el Tenerife. Jugó con la máscara fabricada por Tecnum, con la que lleva dos semanas entrenando. «Es más incómodo porque te reduce algo la visión», pero en Sevilla se «olvidó» de que la llevaba puesta durante los más de seis minutos que estuvo en la pista, en los que anotó un triple. «La llevo por protección, pero lo mejor es olvidarse de ella y jugar. Y si te dan, te dan».

En su segunda campaña en el GBC, se estrena en la ACB -aunque llegó a disputar con el Manresa nueve minutos repartidos en cinco partidos de las temporadas 2012-13 y 2013-14-. Está con «ganas», pero «a nivel individual he tenido mala suerte. Al principio estuve casi un mes parado por la espalda y ahora la nariz. No he tenido mucha continuidad pero poco a poco, con trabajo, me estoy sintiendo bien. Sé que Porfi confía mucho en mí», agradece.

«A partir de la defensa, buscamos un juego vistoso sin rechazar opción de tiros; por suerte, entran», afirma

Colectivamente, está «disfrutando» los dos mejores años de la época más reciente del GBC. Pese a la gran primera mitad de temporada, tanto Porfi Fisac como sus jugadores se esfuerzan por mantener las orejas tiesas. Sin embargo, nada hace presagiar una hecatombe en la segunda vuelta. «Poco a poco hemos ido ganando partidos, lo que te da confianza -considera Pardina-. Además, el grupo es muy bueno. Igual no seremos los mejores individualmente, pero como colectivo estamos haciéndolo muy bien».

Los socios de la AECC irán por tres euros a Illunbe el domingo con motivo del Día Mundial contra el Cáncer

Por este camino llegó el triunfo en Sevilla, el octavo del ejercicio. «Henk (Norel) no tuvo su mejor día pero surgieron Kenny (Chery) y (Daniel) Clark». Como otro día emergen Jordan Swing o Van Lacke o...

Ahora afrontan dos duelos en Illunbe ante 'Granca' y Zaragoza. «Después vendrá un parón bastante largo, y queremos llegar con los deberes hechos. En la primera vuelta competimos bien ante el Gran Canaria, pero igual nos faltó creer que podíamos ganar allí». Ahora perciben esa «confianza» y, a partir «de la defensa, intentamos hacer un juego vistoso sin rechazar opciones de tiro, y estamos teniendo la suerte de que están entrando». Que siga.