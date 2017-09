Gipuzkoa Basket El checo Vojtech Hruban, una opción que gusta al Gipuzkoa Basket Hruban entra a canasta en un partido del Eurobasket. / AFP El club donostiarra maneja más nombres pero ve con buenos ojos la llegada de este alero de dos metros y con gran muñeca R.M. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 3 septiembre 2017, 08:54

El Gipuzkoa Basket quiere atar cuanto antes al undécimo jugador que cierre la plantilla para tener tiempo de ir acoplando a todos los jugadores. Se trataría de un jugador para la rotación exterior aunque no por ello esté exento de calidad. Los rectores del cuadro donostiarra manejan varias opciones y la que más les atrae es la del alero checo Vojtech Hruban, quien está disputando el Eurobasket con el combinado de la República de Chequia.

Sus números ayer contra España no fueron buenos: cuatro puntos, con una mala serie de tiro y cinco faltas personales. Sin embargo el pasado viernes ante Rumanía, su actuación fue primorosa con 25 puntos, máximo anotador del partido, tres rebotes y tres triples anotados. El jugador checo es un alero que roza los dos metros de altura y que lleva desde el año 2012 militando en las filas del Nymburk de su país, un clásico de la competición europea y dominador durante muchos años de la liga del país del este de Europa.

La pasada campaña promedió once puntos por encuentro con un 38% desde el triple en 21 minutos de juego. A eso le sumó dos rebotes y dos asistencias por choque, en la competición doméstica, también participó en la FIBA Europa Legue, donde casi calcó su rendimiento al anotar once puntos y atrapar tres rebotes cada vez que pisa el parqué con un 34% desde la línea de tres. Hruban es un jugador que se amolda perfectamente al perfil que desea Fisac aunque el no conocer la liga Endesa es un factor que juega en su contra. Ha demostrado en un torneo como el Eurobasket que tiene calidad y del que destaca su rapidez para armar el brazo y lanzar desde la larga distancia.

De todas maneras el club guipuzcoano no se va a precipitar en realizar su último movimiento y puede que el checo, sobre todo si realiza un gran Eurobasket puede tener pretendientes más poderosos que el GBC. La premisa del club es acertar con su última incorporación.