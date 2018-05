Gipuzkoa Basket Cea: «Si queremos consolidarnos, hay que tener más recursos» Germán Cea, en su despacho de las oficinas del GBC en Anoeta. / MIKEL FRAILE Cea advierte de que no todas las temporadas serán tan «excelentes» como esta mientras el GBC mantenga el presupuesto más bajo de la liga RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 9 mayo 2018, 07:12

No ha acabado la temporada pero la permanencia matemática del Gipuzkoa Basket obliga a paladear lo que ha sido una campaña «excelente». Así la define Germán Cea, director general del Delteco Gipuzkoa Basket, quien asegura que «hace ya algunas temporadas -la última fue la de Sito Alonso en el banquillo de Illunbe que culminó con 16 triunfos y una décima clasificación- que no conocíamos con tanta antelación dónde íbamos a participar al año siguiente». Los últimos veranos han sido complicados y casi imposible programar nada hasta el mes de agosto, en los albores del comienzo de la pretemporada, ya fuera por ascensos o descensos.

Cea es muy claro al definir la exitosa campaña que ha realizado el GBC. «Si alguien hubiera apostado en agosto un euro a que a falta de cuatro jornadas íbamos a tener la permanencia matemática bajo el brazo, esa apuesta le hubiese dado muchos réditos». Con doce triunfos en 29 jornadas, y más que han podido llegar porque se han perdido partidos por poco, el nivel que ha ofrecido Fisac y sus pupilos ha sido altísimo. Para que el aficionado medio se haga a la idea de el hito logrado por el Delteco, el director general del club pone un simple ejemplo. «Si coges la clasificación deportiva con el ránking de presupuestos, seguramente estamos más puestos por encima de lo que nos correspondería por nivel presupuestario», explica Cea. Sigue habiendo grandes diferencias de recursos entre los equipos de la ACB para el mandatario donostiarra, y por ello «los equipos que partimos con presupuestos muy bajos estamos abocados a que cada fichaje sea una acierto. Si no es muy difícil competir contra plantillas que tienen muchos más recursos que nosotros».

Entrenador y plantilla del GBC

En este sentido, el cuadro guipuzcoano ha dado en la diana con casi todas las balas que tenía en el tambor de su revólver a principios de año. Norel ha estado espectacular. La progresión de Chery ha llamado la atención a toda la ACB. Swing ha demostrado que es capaz de sentenciar un partido en dos minutos. Clark está jugando su mejor temporada en la ACB. Van Lacke vive su segunda juventud. Dani Pérez ha tenido fogonazos de enorme jugador. Y los debutantes han tenido su momento en más de un partido.

«En equipos con presupuestos muy bajos, cada fichaje tiene que ser un acierto»

«Norel y Fisac tienen contrato con el GBC para el año que viene. Nuestra voluntad es que sigan»

En el caso del holandés, Germán Cea anticipa que el teléfono del GBC no va a dejar de sonar para preguntar por su situación tras su gran temporada. «Lo primero que hay que decir es que Henk tiene contrato con nosotros. Puede rescindirlo pagando un dinero. La voluntad nuestra es de que continúe y él ha estado muy contento en el club y en la ciudad». Según el directivo donostiarra, Norel reaparecerá ante el Morabanc Andorra este domingo después de perderse los cinco últimos encuentros debido a una rotura de fibras. Así las cosas, saber si Norel va a seguir siendo el referente interior del equipo será uno de los puntos calientes del verano.

Las pretensiones con Porfirio Fisac son las mismas que con el gigante de Gorinchem. El de Fuenterrebollo firmó por dos temporadas el verano pasado y en el club, obviamente, están muy contentos de los réditos que ha sacado a la plantilla. «La voluntad del club es que continúe, pero habrá que ver. Al final hay cosas que no están de nuestra mano y quizá tampoco de la suya. Puede venir un tercero y hacer una oferta», argumenta Cea sabedor de que el mercado puede deparar cualquier sorpresa a la vuelta de la esquina. El director general del Gipuzkoa Basket tiene una respuesta lapidaria para estas cosas. «Pablo Laso tenía contrato en vigor con nosotros y se fue al Real Madrid».

Gipuzkoa Basket: crecer económicamente

Que el Delteco GBC haya hecho una enorme temporada, jugando un baloncesto atractivo y que haya sido una de las sorpresas agradables de la competición, no puede ocultar que hay que dar pasos hacia adelante, sobre todo en materia económica. «Si queremos consolidarnos, eso solo se hace teniendo mayor capacidad económica», apunta Cea. «El hecho de que hayamos tenido una gran temporada no te garantiza que la siguiente sea igual. Mientras tu presupuesto sea de los más bajos de la liga, vas a estar en riesgo siempre, porque no siempre se va a alinear todo para que vaya perfecto», dice el director general del GBC en referencia al presupuesto del club, que este año ha sido de 2.300.000 euros, el más bajo de la competición. «La única manera de estar asentado en la Liga es crecer económicamente», insiste.

El patrocinador del GBC

La pregunta del millón. ¿Cómo se consigue ese incremento que permita vivir sin sobresaltos? «Es un compromiso de todos», enfatiza. «Habrá que conseguir que haya más gente que compre entradas, más abonados, implicar a más gente, conseguir nuevos patrocinios y al final es un trabajo de todos con un esfuerzo compartido. Pero no es sencillo».

En cuanto al patrocinador, la firma eibarresa Delteco firmó por una temporada, pero el segundo máximo mandatario del club es optimista acerca de la posibilidad de que esta empresa líder en el sector de la máquina herramienta continúe como sponsor principal. «Estamos en conversaciones para la continuidad del patrocinio y en los próximos días sabremos algo más. Estamos hablando con todos los patrocinadores para continuar la vinculación y el hecho de haber tenido una temporada buena permite ser optimista. La voluntad es la de continuar y si se puede mejorar y crecer será fundamental para aspirar a algo más y para asentarnos en la Liga».