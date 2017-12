Fisac: «Estoy cabreado por los porcentajes»

Porfi Ficas, técnico del Delteco GBC, salió visiblemente enfadado a la sala de prensa tras la derrota en el último suspiro de su equipo. Y con sus palabras confirmó lo que su rostro reflejaba. «Es una faena más. Me fastidia mucho sobre todo porque me gusta cómo juega el equipo», apuntó el entrenador que, eso sí, quiso felicitar «a los peques del GBC por su clasificación para la final de la Minicopa. Es un orgullo y es muy emocionante verles. Ya que el GBC grande no ha ganado, quiero mostrar mi orgullo por ellos».

Fisac, volviendo al partido de ayer, aseguró que «la baja de Fakuade al descanso nos ha mermado demasiado. El MoraBanc Andorra es un equipo contra el que tienes que estar al 100% en todo momento si quieres sacar algo». El técnico del conjunto guipuzcoano también mostró su satisfacción por «cómo juega el equipo. Me gusta. Eso sí, estoy cabreado por los porcentajes de tiro, tanto de dos como de tres. Estoy orgulloso de cómo estamos trabajando, pero no puedo estar contento con todos los tiros que no entran».

Joan Peñarroya, técnico del MoraBanc, señaló, por su parte, que «empezamos con muchas dudas, pero es un victoria muy importante».