Fisac: «Estoy cabreado porque creo que merecíamos ganar el partido»

Porfirio Fisac se presentó en la sala de prensa del Fernando Buesa Arena acompañado por la jefa de prensa del equipo baskonista y no tuvo pelos en la lengua para explicar su estado de ánimo. «Estoy cabreado», dijo el entrenador del Gipuzkoa Basket. Y explicó a posteriori que «a veces el baloncesto es injusto y para mí hoy mi equipo se ha merecido ganar más que el contrario». La rotundidad al poder para Fisac, que dejó claro en su primera interpelación que solo los detalles y la fortuna sonrieron más al rival, el todopoderoso Baskonia, que al GBC.

En lo que a la primera valoración que respecta al choque, el preparador nacido en Fuenterrebollo dijo que «hemos jugado desde el primer minuto con la intención de sacar el partido hacia delante. Hemos tenido buenos ajustes sobre lo que pensábamos que ellos nos iban a hacer, también hemos controlado el ritmo del partido. Pero es normal que ellos a partir del tercer cuarto ajustaran en tema defensivo y gracias a eso se han puesto arriba y después nosotros hemos vuelto a reaccionar. Pero como he dicho antes, me voy de aquí enfadado porque si alguien creo que debía haber ganado este partido, ese debía haber sido el Gipuzkoa Basket».

Como ya anunció en la previa, el entrenador segoviano tiene claro que en la Liga ACB no se pueden desechar los partidos, por mucho que el rival tenga muchísimas opciones y más argumentos para ganar. «Nosotros vamos a ir a ganar todos los partidos en esta liga. No concibo a nadie que piense lo contrario. Da igual el nombre que tengas o contra quien vayas a jugar, la primer premisa siempre es ganar. Luego, es verdad, hay equipazos que te pueden sacar del campo y ganarte de treinta o de cuarenta y nos puede pasar a cualquiera, pero hoy, de verdad creo que nosotros merecíamos haber ganado este partido».

«No tengo ahora créditos para hablar de los árbitros. Cuando vea el vídeo me llamas»

Sin hablar de los árbitros

Llegó la pregunta del millón de dólares. La esperada. La que tenía que ver con el arbitraje, sobre todo después del paso por los vestuarios. Fisac no quiso entrar a valorar la actuación arbitral aunque durante el juego se le vio protestar bastantes acciones, aunque Martín Bertrán le amenazó con señalarle una técnica. «No tengo créditos ahora como para poder enjuiciar la labor arbitral en el partido. Como entrenador, sería muy parcial, tendría que ver el vídeo. Me llamas mañana y me vuelves a hacer la pregunta», contestó Fisac al periodista que formuló la pregunta.

El GBC logró anotar 46 puntos en los dos primeros cuartos y después le costó muchos más hacer daño en ataque al cuadro de Fisac. «Ha habido un cambio de defensa de ellos en el tercer cuarto», advirtió el segoviano, quien aunque no quiso hablar de los árbitros significó que «ha habido una diferencia de diez faltas y eso le impulsa a un equipo y al otro le recorta, a nosotros en este caso. El trabajo defensivo ha sido clave para seguir empujando por ganar o para que vayan recortando la distancia. Nos ha faltado un poco de experiencia para poder leer eso», confesó el de Fuenterrebollo.