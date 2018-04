Gipuzkoa Basket Burgos y las lesiones, los enemigos Partido de baloncesto entre el Burgos y el GBC el pasado 30 de diciembre. / Archivo A pesar de las bajas, Fisac rebosa optimismo y considera que «tenemos la obligación de ganar todos los partidos de casa, incluido este». Norel será baja por cuarto partido y Van Lacke y Clark arrastran molestias RAÚL MELERO Sábado, 28 abril 2018, 10:31

Menos mal que el Delteco Gipuzkoa Basket llega a las últimas cinco jornadas de Liga con un colchón suficiente para no pasar apuros. Porque la fortuna le está siendo esquiva a la escuadra de Porfirio Fisac, sobre todo en lo que respecta a las lesiones. Por cuarto partido consecutivo el entrenador segoviano no va a poder contar con su mejor hombre, Henk Norel. Ayer, el propio Fisac lo reveló en la rueda de prensa previa al choque de mañana ante el San Pablo Burgos en Illunbe (18.00 horas). «Henk es baja segura y tenemos dos dudas grandes: Van Lacke, que creo que puede estar un poquito mejor que la semana pasada y podemos forzar un poquito con él, y Daniel Clark, que tiene un problema en la espalda. La aportación de los chicos del Easo de Liga EBA volverá a ser importante y veremos qué decisión tomamos para ver cómo nos van a poder ayudar».

Norel se ha perdido los últimos tres encuentros de Liga (Iberostar Tenerife, Obradoiro y Barcelona) por una rotura de fibras en el gemelo. Sin embargo Fisac apuntó que el holandés sufre «un problema en una inserción en la rodilla. No parece grave pero no acaba de tirar el carro hacia delante. Él sigue con molestias. Ayer se le hicieron más pruebas y no está cómodo. Así que el tema está en 'stand by' actualmente». Con lo que hay que aplaudir los 29 encuentros que ha disputado hasta la fecha el conjunto donostiarra porque si hubiera entrado en la recta final de la Liga con su mejor hombre lesionado, el pánico seguro que hubiera invadido al entorno del conjunto guipuzcoano.

No hay conformismo

«Lo de Henk no parece grave pero no termina de tirar hacia delante porque sigue con molestias»

«Creo que no corremos peligro. No todos pueden ganar todos los partidos al haber choques directos»

Fisac fue preguntado si con los doce triunfos que posee ahora mismo su equipo va a ser suficiente para permanecer en la ACB aunque no se gane ningún partido más de aquí hasta el final de la temporada. «Había un objetivo que era llegar a estos doce triunfos que tenemos. Como está la clasificación creo que no corremos peligro, pero las matemáticas dicen que los equipos pueden ganar los últimos cinco partidos que quedan. De todas formas hay algunos enfrentamientos directos y no todos los equipos van a ganar cinco». El segoviano aprovechó su comparecencia para advertir que su equipo no se puede dejar llevar, por mucho que su situación en la tabla sea cómoda. «Tenemos una obligación. Quedan cinco partidos y quiero ganar los cinco, así de claro. No noto a los chicos conformistas, les hemos apretado mucho durante la temporada y hay que reconocer que no estamos teniendo fortuna con las lesiones y por pequeñas cosas que impiden a jugadores importantes no estar dentro de los partidos. Jugamos en casa y nuestro objetivo es ganar. Y eso que viene el Burgos, que ha ganado cuatro de los último cinco partidos y el que ha perdido, ha sido por un punto».

Fisac reconoció que su equipo le gustó la semana pasada contra el Barça. «Estuvimos valientes y ya dije que nos merecíamos algún tiro libre más. Confiaba en competir por el partido porque al Barcelona no le ví en modo aplastante como en otros choques», confesó. Si el Delteco muestra mañana el mismo nivel, probablemente se lleve el triunfo.