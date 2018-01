Gipuzkoa Basket «Habría sido la bomba ir a la Copa» Porfirio Fisac y Nekane Arzallus dialogan durante el entrenamiento de ayer en el Gasca. / FRAILE Nekane Arzallus refleja el optimismo que vive el Delteco GBC con sus siete victorias y espera que el domingo «sea un partido para disfrutar» RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 17 enero 2018, 07:18

El rostro de Nekane Arzallus, presidenta del Delteco GBC, es la viva imagen de la felicidad. Satisfacción por estar en la parte media de la tabla poniendo cada vez más tierra de por medio sobre los puestos que queman y después de un gran partido. «Estoy muy contenta por el partido de Santiago», reconoció la máxima mandataria del GBC, quien se personó ayer a mediodía para seguir las evoluciones del entrenamiento. «La verdad es que creo que no había sufrido tanto en mi vida. Era muy importante, ademas por cómo íbamos, con las bajas de Joan (Pardina) y Kenny (Chery) y la verdad es que tal y como fue el partido, estoy muy contenta».

Por mucho que el sufrimiento sea un sentimiento intrínseco al baloncesto, que en cuestión de pocas posesiones se puede pasar del cielo al infierno, el recuerdo de Arzallus es de agobio. «Hay partidos que sufres más que otros. Y el del otro día fue uno de esos. Después de ir perdiendo por quince, el esfuerzo que hace el equipo, cómo remontas... si hubiera entrado el triple de Corbacho te quedas muerto: más que nada porque los chicos se lo merecían viendo el partido que hicieron».

La presidenta no vio el partido por perdido aunque «vamos quince abajo y piensas que te puede caer un carro. Pero fueron capaces de darle la vuelta al marcador con lucha y es algo que sorprende».

Arzallus no tuvo problemas en reconocer que estuvo siguiendo el domingo los resultados de los equipos para calibrar las opciones coperas. «Lo seguí por el tema del horario, eso sí que nos importaba mucho porque no queremos que nadie se quede fuera con la visita del Madrid a Illunbe», admitió la presidenta. Y le salió una sonrisa cuando se le cuestionó si soñó con tener opciones de colarse en la fase final. «Habría sido la bomba», advirtió. Eso sí, teniendo claro que «para meternos tendríamos que haber ganado al Madrid. Y ya sabemos todos los que eso supone».

«El domingo estaremos más o menos los mismos que el día contra el Barcelona»

«Hay partidos que sufres más que otros y el del otro día fue uno de esos por el esfuerzo de los chicos»

Precisamente llega el líder a Illunbe después de dejar boquiabierto a medio Europa. Ha ganado catorce de los últimos quince encuentros disputados entre la Liga y la Euroliga; los doce últimos, de forma consecutiva. «Para nosotros es un partido que nos llega en buen momento. Creo que este es momento para disfrutar. El equipo, nosotros y todos los aficionados que vengan que espero sean muchos», comentó Arzallus. Sobre este hecho, tal y como adelantó este periódico, se ha podido adelantar el choque para no coincidir con la Real Sociedad y su enfrentamiento ante el Celta. Se espera una gran entrada. «Sospecho que lo mínimo es que estaremos los que estuvimos contra el Barcelona -4.109 fue la asistencia de aquel día-. No coincidiremos con la Real y vamos a hacer un homenaje a Richard Oribe. Así que vamos a disfrutar y porqué no intentar la victoria».

Lotería y tamborrada

El club donostiarra ofrece la posibilidad de adquirir una entrada a 9 euros para todos aquellos participantes en las tamborradas de Donostia y Azpeitia. Será la propia organización de cada tamborrada la que se ponga en contacto con el club solicitando el números de entradas. Asimismo, el logotipo del club ha sido el elegido para el boleto de la Lotería Nacional que se sorteará mañana jueves. Que haya suerte.