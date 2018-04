GIPUZKOA BASKET A Barcelona sin Norel ni Van Lacke Porfirio Fisac pide explicaciones a los árbitros durante un partido en Illunbe. / EFE El entrenador segoviano tiene claro que «si ellos están acertados a canasta, nos pueden pasar por encima» Fisac pierde a los dos jugadores y viajan tocados Daniel Clark y Dani Pérez RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 21 abril 2018, 09:15

Las lesiones están queriendo quitar el protagonismo al Delteco Gipuzkoa Basket en esta sensacional temporada porque para mañana Porfirio Fisac no podrá contar ni con Henk Norel ni con Fede Van Lacke, en una cancha tan compleja como es el Palau Blaugrana. Además, la expedición donostiarra viajará a la Ciudad Condal con la duda de Daniel Clark y Dani Pérez, quienes arrastran algunos problemas físicos producto de percances durante esta semana de entrenamientos.

Porfirio Fisac había dejado claro en su comparecencia de prensa de ayer que Norel iba a viajar «solo si tiene el OK médico y puede estar al cien por cien. No vamos a arriesgar. Si no va Henk, seguiremos con el plan de partido». Sin embargo las cosas se le han complicado al entrenador del Gipuzkoa Basket con la ausencia de Fede Van Lacke, que tiene una sobrecarga en el cuadríceps y se ha tenido que quedar en la capital guipuzcoana recuperándose de su dolencia.

Iberostar Tenerife-Fuenlabrada 19:00 Obradoiro-Estudiantes 19 19:00 Barcelona-Delteco GBC 12:30 UCAM Murcia-Tecnyconta Zaragoza 12:30 Betis-Gran Canaria 12:30 Bilbao Basket-Morabanc Andorra 12:30 Burgos-Joventut 12:30 Valencia-Unicaja 18:30 Real Madrid-Baskonia (jueves 3 mayo)

Además, Fisac no podrá echar mano de los jugadores vinculados del Easo -Beraza, Sanz, Azpeitia y Urtxulutegi- para completar la rotación puesto que el equipo donostiarra tiene un importante partido para la fase de ascenso dentro de su competición en el grupo A de la Liga EBA.

Así las cosas el D elteco tendrá dos bajas ante el todopoderoso Barcelona (Norel y Van Lacke), algo que se está convirtiendo en una costumbre. Ante el Obradoiro el último partido no estuvo el holandés y frente el Iberostar Tenerife también fue baja Norel por esa rotura fibrilar en la parte alta el gemelo y Xabi Oroz al sufrir una fascitis plantar.

Si ya es difícil competir y plantar cara a un equipo con casi 30 millones de euros de presupuesto, más lo será con la ausencia de dos jugadores del quinteto inicial. No queda otra que apelar a la épica ante el siempre aspirante a ganar la Liga.

El Barça, con capa

Sobre el Barcelona, el de Fuenterrebollo fue muy claro. «Si ellos están acertados, te van a pasar por encima. Para que os hagáis una idea, ellos juegan con capa de súper héroes y nosotros vamos andando». Después quiso argumentar que los conjuntos grandes suelen llegar a este tramo de competición en un punto álgido de tono físico y confianza. «Los equipos que juegan la Euroliga suelen tener tres estados de forma y ahora están en modo playoffs, con lo que su punto de forma es muy bueno».

Por mucho que sea el Barcelona y el Delteco tenga bajas de enjundia, parece que el plan de partido no variará. «Tenemos que jugar alegres, sin miedo, con muchos tiros. Puede que parezca un suicidio ir así al Palau, pero es lo que llevamos haciendo toda la temporada».

Sobre el cambio de entrenador en el equipo catalán, Fisac explicó que «ahora con Pesic hacen posesiones más cortas, juegan más rápido y basan su juego en el bloqueo directo».

Se le cuestionó al de Fuenterrebollo por las derrotas de los culés ante el Tenerife, Unicaja o la última frente al Estudiantes en el pabellón blaugrana. «Han tenido dudas», explicó Fisac, «por eso han cambiado al entrenador. Sí que han perdido varios partidos pero también le han ganado con muchísima ventaja al Betis (121-56), un equipo que es de nuestra Liga».

Alabó «su gran batería exterior con Ribas, Navarro, Jackson, Koponen o Heurtel. Y además por dentro, quitando a Tomic todos sus interiores son muy versátiles».