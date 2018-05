Gipuzkoa Basket Asier de la Iglesia y cuatro más Asier de la Iglesia, jugador del GBC / Juan Herrero (EFE) El guipuzcoano, con esclerosis múltiple, saldrá de inicio ante el Joventut. Norel sigue de baja y no estará ante su exequipo en un partido que tendrá multitud de alicientes RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN Sábado, 19 mayo 2018, 10:04

El Joventut de Badalona será el último rival que pise Illunbe en esta temporada 17/18 que va tocando a su fin. El encuentro de mañana (12.30 horas) tendrá un montón de puntos de interés. Uno de ellos, quizá el más grande, será el debut en la ACB de Asier de la Iglesia, un jugador del Ordizia de EBA de 35 años que sufre esclerosis múltiple y que tendrá la oportunidad de debutar en la ACB en un gesto que ha sido aplaudido por parte del todo el baloncesto nacional.

Porfirio Fisac se refirió ayer de forma rotunda al estreno del zumarragarra en la élite. «Asier va a salir de inicio. Así me ahorro pensarme dos veces sacarle si el partido va apretado», dijo en tono de broma el segoviano en su comparecencia habitual de los viernes. «Quiero resaltar que en cuanto se lo comuniqué a mis jugadores, todos ellos propusieron dejar su puesto en el cinco inicial para que jugara Asier. Es todo un ejemplo de cómo afrontar una enfermedad y es sin duda el fichaje del que más orgulloso me siento en mi carrera como entrenador», reconoció el castellano.

El técnico del Delteco Gipuzkoa Basket comentó cómo se fue fraguando la idea de hacer esta incorporación tan especial. «Lo veníamos pensando de unos meses atrás pero no queríamos interferir en la competición de Asier con su equipo, el Ordizia de Liga EBA. Cuando ya ha acabado, hemos decidido incorporarle para este partido y que juegue con nosotros», explicó Fisac.

Tristemente el de Zumarraga, que jugará con el 9 a la espalda, no podrá darle ningún balón a Henk Norel ni compartir cancha con el de Gorinchem. De hecho el Delteco le tiene que dar de baja para este partido porque sino no podría tramitar la ficha de De la Iglesia. Según su entrenador, el holandés va a ser baja para el partido ante su exequipo. «Lo de Henk no termina de avanzar. Apenas hace ejercicios de uno contra cero pero la cosa no va hacia delante y no va a ser de la partida», afirmó el de Fuenterrebollo, quien compareció bajo los efectos de una llamativa ronquera. «Los minutos que no juegue Henk los aprovecharán otros compañeros». Norel se ha perdido hasta la fecha seis encuentros y no da la impresión de que vaya a jugar el jueves ante el Fuenlabrada, choque que cierra el campeonato.

Fisac ha alabado a su rival de mañana, el Joventut. «Han ganado siete de los últimos ocho partidos y el único que han perdido ha sido contra el Real Madrid. Se han salvado con todo merecimiento y la llegada de Conger y Laprovittola ha sido clave en todos estos resultados».

Reconocimiento al final

En otro apartado de cosas, Porfirio Fisac habló sobre la evolución de público que ha tenido Illunbe desde las primeras jornadas hasta instaurar una cifra de fieles en torno a los tres mil espectadores. «Me quedo con hambre», sostuvo el segoviano. «A todos nos gustaría tener algo más. Hay distintas cosas que influyen y no significa que el equipo gane o que juegue bien al baloncesto. Sería bonito e importante generar la ilusión que hemos creado en estos dos últimos años. Me hubiera gustado tener un poco más. Empezamos con mil y pico y hemos terminado con unos cuatro mil».

Se espera una gran entrada ante el Joventut. Será el último partido de la temporada y se pide al público que no abandone sus asientos una vez terminado el choque porque se pretende dar un último homenaje a la plantilla, que saldrá a saludar.