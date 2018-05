Gipuzkoa Basket Porfi Fisac: «Asier de la Iglesia será titular ante el Joventut» Porfi Fisac, durante una rueda de prensa en Illunbe. / ARIZMENDI El entrenador del Gipuzkoa Basket asegura sentirse «muy orgulloso» del fichaje del jugador de Zumarraga RAÚL MELERO Viernes, 18 mayo 2018, 12:07

El Joventut de Badalona será el último rival que pise Illunbe en esta temporada 17/18 que va tocando a su fin. El encuentro del domingo (12.30 horas) tendrá multitud de alicientes. Uno de ellos, quizá el más grande, será el debut en la ACB de Asier de la Iglesia, un jugador de 35 años que sufre esclerosis múltiple y que tendrá la oportunidad de debutar en la ACB en un gesto que ha sido aplaudido por parte del todo el baloncesto nacional.

Porfirio Fisac se ha referido de forma rotunda al respecto: «Asier va a salir de inicio. Así me ahorro el pensármelo dos veces sacarle si el partido va apretado o no», ha dicho en tono de broma el segoviano en su comparecencia habitual de los viernes. «Quiero resaltar que en cuanto se lo comuniqué a mis jugadores, todos ellos propusieron dejar su puesto en el cinco inicial para que jugara Asier. Es todo un ejemplo de cómo afrontar una enfermedad y es sin duda el fichaje del que me siento más orgulloso en mi carrera como entrenador».

El técnico del Delteco Gipuzkoa Basket ha comentado cómo se fue fraguando la idea de hacer esta incorporación tan especial. «Lo veníamos pensando de unos meses atrás pero no queríamos interferir en la competición de Asier con su equipo, el Ordizia de Liga EBA. Cuando ya ha acabado, hemos decidido incorporarle para este partido y que juegue con nosotros», ha comentado Fisac.

Galería. Asier de la Iglesia se ejercita junto a sus compañeros del Gipuzkoa Basket. / LOBO ALTUNA

Tristemente el de Zumarraga, que jugará con el 9 a la espalda, no podrá darle ningún balón a Henk Norel. Según su entrenador, el holandés va a ser baja para el partido ante su exequipo. «Lo de Henk no termina de avanzar. Apenas hace ejercicios de uno contra cero pero la cosa no va hacia delante y no va a ser de la partido», ha afirmado el castellano, quien ha comparecido bajo los efectos de una llamativa ronquera. «Los minutos que no juegue Henk, los aprovecharán otros compañeros». Fisac ha comentado que está contento con la temporada realizada por su equipo pero que «nos ha faltado un poquito más. Tengo esa sensación. De habernos quedado un poco detrás de la pelea».

«Se han salvado con merecimiento»

Fisac ha alabado al Joventut: «Han ganado siete de los últimos ocho partidos y el único que han perdido ha sido contra el Real Madrid. Se han salvado con todo merecimiento y la llegada de Conger y Laprovittola ha sido clave en todos estos resultados».

Descuentos en la campaña de renovación de abonos Aprovechando la buena temporada que ha realizado el equipo, el Delteco Gipuzkoa Basket iniciará este fin de semana la campaña de renovación de abonados que se realizará automáticamente a todos aquellos socios que no hayan indicado lo contrario antes del 30 de junio. Para todos aquellos que renueven tendrán un descuento del 5% en el precio final de su abono. Para los que decidan hacerse nuevos socios del club donostiarra, se les aplicará un 2,5% de desciendo en el precio total si lo hacen hasta del 30 de junio. Además, la directiva ha querido premiar la fidelidad con varias ventajas. Se podrá acumular un 10% adicional por cada abonado que sumen al club hasta un máximo del 50%. Es decir, un socio que renueve su carné, si lleva a cinco más, tendrá un 50% de descuento en el precio total de su localidad. Los nuevos socios del Delteco GBC y los que hayan renovado su carné tendrán un 25% de descuento en todas las entradas on line de la próxima campaña y un 10% en el merchandising oficial. Los precios son los mismos de esta temporada y se ha creado el abono familiar a pie de pista, para un mínimo de cuatro personas, que sale a 995 euros. El club ha querido hacer un guiño a los federados ya que podrán ser socios por solo 60 euros al año. Su localidad estará situada en uno e los fondos del Donostia Arena. La intención del club es que por un precio módico, la zona de animación se llene de los miles de jugadores y jugadoras de baloncesto que hay en la provincia y que resultan una masa importantísima de seguimiento del equipo en la ACB.

Tras sus palabras la semana pasada, se le ha vuelto a cuestionar sobre su futuro. Por un lado Fisac ha vuelto a incidir en el desgaste que siente. «Os repito que mi único problema es de cansancio, de lo que he hecho en estos tres años. No tengo ningún tipo de problema. Mi relación, como he oído y visto, con Germán Cea no es mala. Es mi amigo desde hace doce años. No tengo ninguna desavenencia. Es un problema mío y solamente mio». De hecho, preguntado por si el del domingo puede ser su último partido en Illunbe, Fisac ha respondido que «ojalá pueda estar porque considero que no he acabado mi trabajo. Ya os dije que me encantaría continuar en este club con un proyecto para diez o quince años», ha finalizado.