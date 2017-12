Gipuzkoa Basket El Andorra mide la solidez del Delteco GBC Arizmendi Los de Fisac reciben a uno de los conjuntos europeos en Illunbe (19.00 horas) con la intención de sumar su quinto triunfo RAÚL MELERO Sábado, 9 diciembre 2017, 08:51

No es el campo más caliente de la Liga, ni el que más aprieta al rival y a veces duele ver los planos generales porque se ve mucho cemento. Algo que se espera sea pasajero. Sin embargo Illunbe, y sobre todo si el Delteco Gipuzkoa Basket consigue hoy la victoria, se puede convertir en una cancha compleja para el rival. Sólida. y como le gusta decir al rival, un campo que el enemigo llegue con las orejas tiesas porque no va a ser fácil derrotar a estos chicos de azul.

Esta tarde (19.00 horas, Movistar Plus), será el Morabanc Andorra el encargado de poner a prueba esa solidez y si realmente Illunbe es esa cancha en la que no hace tanto, los rivales debían sufrir y sangrar para llevarse la victoria.

Y es que el conjunto del principado resulta una excelente piedra de toque para calibrar qué forma tiene el Delteco de hoy en día y si hay posibilidades de que aunque haya más de una asiento libre y el público esté lejos de la cancha, Illunbe empieza a tener trazas de fortín.

El de hoy será el sexto partido en territorio donostiarra. De los cinco anteriores, tres acabaron con triunfo del GBC -Betis, Unicaja y Fuenlabrada- y en dos la victoria se escapó, Murcia y Bilbao. En todos ellos, el conjunto dirigido por Fisac ha peleado el partido y en las dos derrotas, el choque se fue por muy pocos puntos. Ese es sin duda el gran valor de este equipo aunque el segoviano no quiere oir la palabra competir, sino que lo que desea es «ganar».

Para que el triunfo no se vaya de las cuatro paredes de Illunbe, el Delteco deberá jugar un partido muy serio, estar muy bien en defensa, sobre todo negando tiros a los especialistas del Andorra desde la larga distancia y que el equipo juegue alegre. Si el Delteco se siente a gusto sobre la pista, incluyendo los momentos donde haya que sufrir o encajar parciales grandes, estará en disposición de ganar.

Diversos contratiempos

Hacía tiempo que Fisac no daba buenas noticias sobre la fasticis plantar de Henk Norel, y lo hizo el jueves pasado. «Va mejor», comentó el de Fuenterrebollo. Y ya saben que el holandés es como Kovacevic. El lema con el serbio era «Si Darko gol, no problem». Con el de Gorinchem es «Si Henk está bien, no problem».

El que parece estar algo más renqueante es Clark que arrastra la fisura de su dedo meñique y quien peor lo ha pasado esta semana ha sido Fede Van Lacke con molestias en los aductores. De todas formas todos son guerreros de Porfi y si el dolor no les impide hacer la rueda, seguro que ayudan de una u otra forma al Delteco.

Del Andorra lo primero que se puede decir es que es un gran equipo. Largo, con talento, físico, puede correr o jugar a pocos puntos, con jugadores expertos, grandes tiradores y roles definidos. Con todos los respetos para el Fuenlabrada, y eso que los madrileños están haciendo un temporadón, el Andorra está un par de peldaños por encima. Por ello el reto para el GBC es muy grande.

¿A quien tienen que seguir? Al ex del Baskonia, Jaka Blazic. Es su jugador más acertado de cara al aro ya que promedia 17 puntos por encuentro. Le sigue Jaime Fernández con once. Todo ello aliñado con la gran dirección de Albicy, el poder interior de Karnowski y Diagné y la veteranía de Stevic cerca del aro. Eso sí, no ha ganado aún a domicilio. Que siga con esa racha hoy también.