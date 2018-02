«Ambición y humildad», las armas del GBC ante el Gran Canaria

Con la baja de Danny Agbelese, hospitalizado “por un problema gástrico importante”, Delteco GBC recibirá este domingo (12.30 horas) en Illunbe a un complicado Herbalife Gran Canaria, séptimo en la Liga ACB con diez victorias, dos más que el equipo guipuzcoano.

Porfi Fisac ha desvelado esta mañana el contratiempo sufrido por el pívot norteamericano, lo que va a obligarle a “echar mano” de algún jugador como Xabier Beraza, el joven canterano del Easo que ya debutó en la primera vuelta ante el Baskonia y desde entonces ha intervenido en tres partidos más contabilizando doce minutos. Según el técnico, Agbelese no se ha entrenado “ningún día” esta semana y espera que “lo antes posible reciba el alta para no perderlo mucho tiempo”. Su baja “varía muchísimo” el esquema de juego del GBC “porque es nuestro hombre físico interior y vamos a tener que hacer los Henk Norel, los Dan Clark, los Fakuade, el apoyo de gente que subiremos, de los chavales vinculados, y ahí Beraza nos tiene que echar una mano y a ver si somos capaces de contrarrestar el poderío físico y gran versatilidad que nos estaba dando Agbelese. Estamos en un buen momento, pero espero que este hándicap no nos merme nuestras opciones de poder luchar, no sé si serán dos, tres o cuatro, pero hay que intentar luchar por tener alguna opción”.

Fisac ha profundizado más en lo que supone perder a Agbelese este domingo. “Hay que variar demasiadas cosas la forma de jugar. Es un jugador que por las circunstancias de Henk y por el salto que ha dado hacia arriba, nos daba más minutos en la rotación de los que en principio podía ser lógico ante un jugador como Henk Norel”. Por tanto, esas variantes que piensa introducir en el juego de su equipo le ha supuesto “un cometido duro, porque muchas veces estás en un camino y debes tomar determinaciones muy distintas que no sabes el resultado que pueden tener. Nuestro juego puede cambiar bastante”.

Es una gozada que puedan venir este tipo de equipos, con referentes exteriores con capacidad

Además de este hándicap, se da el hecho de la entidad del rival, un Gran Canaria al que ha querido “felicitar” por el pase a cuartos de final de la Liga Europea, “con mucho mérito ganando el partido de Berlín”, el pasado martes ante el Alba (72-75). Sobre el cuadro que entrena Lis Casimiro, ha resaltado que “es un equipo configurado con un aspecto físico muy importante dentro de la Liga. Han tenido algún percance de lesión pero han estado rápidos en el mercado y han fichado buenos jugadores como Radicevic o Brussino” que “han contrarrestado muy bien los percances que hayan podido tener”.

Así, califica al conjunto grancanario como “un equipo físico, que defiende con mucha intensidad, que tiene un trabajo por parte de sus hombres interiores, donde Eulis Báez les da ese componente de saber estar, de ser duro, mentalmente fuerte. Y los demás hacen un trabajo de intimidar, ser agresivos, saltar los bloqueos… Es una gozada que puedan venir este tipo de equipos, con referentes exteriores con capacidad. Es verdad que Mekel es un base americano que estaba haciendo muy buenos números ahora con la baja de Oliver, me gusta el trabajo de Rabaseda, que demuestra energía, empuje. Tienen gente con mucho poderío en muchos aspectos, fundamentalmente en el tiro exterior”.

Sin embargo, considera que el GBC atraviesa “un buen momento”, después de haber ganado cuatro de sus últimos seis partidos. Una semana después de recibir al Gran Canaria, será el Tecnyconta Zaragoza el equipo que visite Illunbe, donde el Delteco se está mostrando “competitivo” ante rivales teóricamente superiores. A juicio de Fisac, ambos compromisos “son muy distintos a nivel clasificatorio, pero es verdad que cuando tienes dos partidos seguidos en casa tienes que intentar dar ese plus para ver si eres capaz de sacar más victorias de las normales cuando las jornadas son dentro y fuera. Ahora nos debemos centrar en el primer envite, Canarias. Es un partido con un componente de intensidad superior a la media de la Liga, está en ese top-5 que todos marcamos con estos equipos”.

Sobre la posible euforia que pudiera instalarse en torno a su equipo, Fisac advierte de que “son semanas difíciles porque vienes de hacer un buen partido (ante el Betis), uno de nuestros jugadores (Chery) viene de ser MVP de la jornada, pero creo que la humildad estriba del trabajo. Para mí la prudencia estriba la condición que tiene o debe tener este club. Son las dos palabras que más me mueven. Entonces, me cuesta analizar con otro tipo de detonantes. Es verdad que los chicos nos están dando un ejemplo de ambición en cada partido que disputan. ¿Es verdad que este tipo de situaciones les puede llevar a comodidad o tranquilidad? Bueno, ya sabéis lo que pienso, y en el deporte profesional la tranquilidad o la comodidad es la primera opción de la derrota. Entonces, la humildad y la ambición es la primera opción de la victoria. Seguiré trabajando mentalmente, pero entiendo perfectamente que el aficionado del GBC se sienta en ese momento de placer que da vernos jugar y ver la clasificación”.

Lógicamente, también se ha referido a Chery, cuya aportación y la de Daniel Clark fueron fundamentales en el último triunfo en Sevilla. Considera que el base “está en ese punto en el que, como yo le digo, puedes haber aparecido o ser un gran jugador. Eres tú y tu personalidad la que tiene que tomar un poco el camino. Los grandes jugadores son de grandes partidos. Las estrellas no juegan solo un día bien, sino las estrellas juegan muchos días bien”.

«Hay que reconocer que todos ellos, desde los que juegan pocos minutos hasta los que juegan más, no podemos más que estar agradecidos porque nos están dando»

Es evidente que la pasada jornada Chery jugó su mejor partido en el GBC (batió su récord de anotación en la ACB, con 25 puntos), tras un comienzo de ejercicio en el que le “costó” engranar su juego. En este sentido, Fisac ha recordado que “Kenny se lesionó de un hombro y al poco tiempo del otro. Tener un base norteamericano conlleva unas situaciones diferentes de juego. Y tener un base en el que el entrenador tiene tantísima confianza y que le ve tan alegre y tan jugador de equipo como es Dani Pérez, eso conlleva más dificultades. Todo esto suele costar. Pero Kenny tiene una cosa muy buena, que es muy trabajador. Los trabajadores al final siempre suelen cumplir, y él es muy trabajador. Más que a una aportación nuestra, creo que es debido a su ética de trabajo, que es envidiable. Envidiable”. Y para enfatizarlo, ha asegurado que “si le diéramos la puerta de Illunbe, le haríamos conserje”.

Para concluir, ha destacado el trabajo de toda su plantilla. “Al grupo no le puedo exigir más de lo que está dando cada uno. Hay que reconocer que todos ellos, desde los que juegan pocos minutos hasta los que juegan más, no podemos más que estar agradecidos porque nos están dando. Es un tema que implica al rival, ver cómo el rival actúa de cara a este tipo de partidos y a partir de ahí ver qué podemos hacer”. La respuesta, el domingo en Illunbe a partir de las 12.30 horas.