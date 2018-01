Gipuzkoa Basket Fisac: «Ha sido la actuación más completa en la ACB desde que he vuelto al club» Fisac estaba feliz: «Han entendido que teníamos que hacer un gran trabajo defensivo. Y, adelante, ha sido un festival con 24 asistencias. He disfrutado muchísimo» A.V SAN SEBASTIÁN. Lunes, 8 enero 2018, 07:24

A Fisac no hubo que preguntarle casi nada. Estaba feliz. «He disfrutado muchísimo, lo he pasado realmente bien porque hemos hecho el partido más completo desde que he vuelto a este club en la ACB. Los chicos han entendido que teníamos que hacer un gran trabajo defensivo para el ritmo de partido fuera el que nos interesara limitando ciertas opciones suyas. No hemos permitido que sus tiradores, sobre todo en los tres primeros cuartos, estuvieran cómodos y que solo lo hicieron cuando nosotros decidíamos. Adelante, ha sido un festival con 24 asistencias. Eso denota que desde el primer minuto al último solo ha habido un equipo sobre la pista».

Cuando al entrenador se le recordó que se había puesto como meta conseguir seis victorias en la primera vuelta su respuesta fue rápida. «Ya quiero la séptima. El partido de Santiago -el próximo sábado- es muy importante porque tenemos la posibilidad de dar un paso adelante. Todo lo que sea sumar ahora es sumar para el final de Liga. En Santiago es como si jugáramos en la jornada treinta porque esos partidos van a valer mucho al final. Tenemos un solo objetivo: lograr la salvación».

Fisac confesó que antes del partido veía a sus jugadores convencidos de poder ganar. «Desde el primer minuto el trabajo defensivo y ofensivo ha tenido criterio, una idea, y eso es muy satisfactorio. Se les veía con ganas de trabajar y dar una buena respuesta en Illunbe».

El entrenador explicó los 35 rebotes de su equipo por el «desacierto» del Tenerife en los primeros cuartos. «No acertar ha hecho que el número de rebotes se ampliara. Tenemos gente con capacidad innata para ir al rebote como Norel, y Fakuade y Agbelese son portentos de la naturaleza. A Clark le apretamos poco a poco».

Tuvo palabras también para Azpeitia y Beraza. «Nos han ayudado desde el principio en el día a día. Siempre están alegres, positivos, y hay que felicitar al Easo».

Katsikaris, contrariado

«Va a ser una rueda de prensa pequeña porque no hay mucho que decir», advirtió el técnico del Tenerife antes de desgranar qué le había pasado a su equipo. «No hay mucho que decir. Tengo que felicitar a Delteco Gipuzkoa Basket por la victoria por su gran partido. Ha dominado desde el salto inicial hasta el último segundo. Tengo muy pocas cosas que comentar sobre el partido. Solo ha habido un equipo sobre la cancha. Ha dominado en ambos lados, en defensa y en ataque, con un acierto espectacular».

El técnico del Tenerife recordaba que la semana pasada cuando su equipo derrotó en casa al Gran Canaria por 92-71 ya se refirió a lo que decide el grado de acierto. «Ese día nosotros estuvimos muy acertados y hoy ha sido Delteco el que ha metido. Si no metes... Nosotros hemos fallado mucho, en posiciones liberadas, pero sobre todo nuestra defensa desde el principio no ha sido la que acostumbra Iberostar Tenerife, con dureza, automatismos en las rotaciones, uso de las manos... Se nos ha ido el partido muy pronto y era muy difícil recuperar».

Katsikaris restó importancia a su eliminación tras ver dos técnicas. «Era un momento... Nada. No tengo derecho a hablar de los árbitros».