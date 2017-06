La enésima reunión infructuosa

Por reuniones no va a quedar para que el Gipuzkoa Basket pueda disputar la próxima campaña la liga Endesa con los mejores equipos del baloncesto estatal. Eso sí, tanto ir y venir, tanta reunión, asamblea y junta donde no se toma ninguna medida, ejemplifica el desaguisado que es ahora mismo el baloncesto en general y el de la ACB en particular.

Ayer el director general del club, Germán Cea, viajó hasta Madrid para comprobar si el dilema de los requisitos para ascender a la ACB podía tener visos de solución. Por ahora no. La cosa sigue igual, nadie llega a ningún tipo de acuerdo. Algo que se puede desbloquear hoy mismo puesto que hay una asamblea ordinaria de todos los clubes de la ACB donde votarán qué condiciones deben acometer el Gipuzkoa Basket y el Burgos para ascender.

El representante del GBC coincidió en una mesa con los del otro equipo que se ganó el derecho de subir, el Burgos, y el Oviedo en representación de los demás equipos de la liga LEB. También acudieron José Antonio Montero (FEB), Francisco Roca (presidente de la ACB) y la comisión de clubes de la ACB donde estaban los presidente del Fuenlabrada, Valencia y Real Madrid entre otros. En la reunión a donde no se llegó a acuerdo alguno.

Tres opciones de voto

Puede que hoy sea el día para conocer algo o que haya una atisbo de noticia puesto que en la asamblea ordinaria, los clubes de la ACB tendrán que votar. Están obligados a ello.

Aparentemente hay tres posturas claras: dejar los requisitos como están (tres millones de canon y 1,5 de FRAD más el IVA en ambos casos), algo que presumiblemente pueden votar los dos clubes descendidos para endurecer las condiciones de ascenso.

Otra opción , la más probable, puede ser la reducción del montante económico en los dos casos aunque se desconoce en qué cuantía. Tras la última reunión el pasado lunes 12, se filtraron varias cifras - que el canon se podría quedar en medio millón de euros y el fondo en alrededor de uno - pero Germán Cea ayer no se atrevía a hablar de ninguna de ellas. «No sé si serán esas o cualquier otra», dijo a este periódico. La tercera opción en la votación de hoy es dejar pendiente a otra negociación.

De todas maneras lo que se va a acordar en la reunión de hoy no será definitivo ya que deberá ser aprobado en una siguiente instancia por Competencia.

Germán Cea explica que «a día de hoy sigue vigente la resolución de la competencia y se verá hasta donde se va a arriesgar la ACB ya que todo lo que se decida deberá pasar el filtro y ser aprobado por Competencia. Lo que nos consta es que hasta el momento todas las decisiones tomadas por la ACB no han gustado al CNMC y las han tumbado. Veremos qué ocurre».

En término coloquiales «hay partido todavía» para el rector del Gipuzkoa Basket, quien estará muy pendientes de lo que se vaya a votar en el día de hoy. Preguntado por otros aspectos, Cea declina hablar de otros asuntos ya que dependen de los requisitos y condiciones que pongan encima de la mesa los clubes de la ACB y que deben ser ratificados por Competencia.