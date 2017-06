Porfi Fisac está «convencido» de que el GBC jugará la próxima campaña en ACB

Porfirio Fisac tiene la virtud de expresarse de una forma vehemente y directa. El entrenador cifró las opciones de que el Gipuzkoa Basket juegue la próxima temporada en la ACB en un «ocho sobre diez». En un entrevista concedida a Radio Marca Donostia, el guía del GBC esta pasada temporada declaró que «todo cambio siempre es bueno y las noticias de las reuniones en Madrid, creo que son buenas para el club».

Fisac dejó claro que «el GBC está trabajando para salir en la ACB. El teléfono de Nekane (por la presidente del club) no deja de funcionar en todo el día, creo que tiene una superbatería de móvil». Al ser preguntado por si cree que ¡puede cristalizar en sponsor para la próxima campaña, volvió a ser rotundo: «Por supuesto que sí. Viendo cómo están trabajando todas las personas del club no tengo ninguna duda». Fisac quiso matizar sus palabras sobre si solo entrenaría en Donostia en ACB. «Yo quiero estar en Gipuzkoa y en la ACB. Dije en su momento que no me veía en LEB porque creo que le saldría muy caro al club y para eso es mejor un entrenador guipuzcoano».