La ACB aún no sabe qué hace falta para ingresar en la liga

El Gipuzkoa Basket ha recibido ya una respuesta de la ACB tras el comunicado emitido por el club donostiarra la pasada semana en el que aseguraba no tener noticia alguna de la asociación sobre los requisitos a cumplir y la documentación necesaria a aportar para obtener el ascenso a la Liga Endesa. Por el momento la Asociación de Clubes de Baloncesto no sabe qué necesitará el Gipuzkoa Basket si el año que viene quiere competir en la máxima categoría. La ACB proclama que «hasta que no haya un consenso total por parte de todos los clubes» no va a poder decir al GBC y al otro equipo de la LEB que se gane el derecho deportivo a ascender cuáles van a ser las reglas del juego.

En dicho comunicado, enviado el pasado 12 de mayo por el conjunto que preside Nekane Arzallus, se recogía que el GBC «no ha tenido respuesta a su solicitud y sigue sin conocer cuáles son las condiciones para materializar el ascenso a la Liga Endesa, habiendo transcurrido ya más de 20 días de su consecución, por lo que el club entiende que la ACB, con sus maniobras dilatorias, le está causando un grave perjuicio».

Es público y notorio que en la última reunión de trabajo por parte de la ACB cuando los cuatro clubes que van a jugar la Euroliga -Real Madrid, Barcelona, Baskonia y Unicaja-, abandonaron la sala de juntas, se inició una fractura dentro de la asociación que aún no se ha resuelto y que tiene visos de alargarse.

Los cuatro clubes poderosos exigen una disminución de los equipos y por ende una reducción en el número de partidos en la liga doméstica. La Euroliga va a contar con dos equipos más con lo que se va a una liga regular de 34 encuentros, más play-off y Final Four si alguno de los equipos accediera a ella. Además, los ingresos en la competición continental son exponencialmente más altos que en la ACB, por ello amenazaron con irse de la liga.

El GBC, en tierra de nadie

Por ello, Francisco Roca, presidente de la ACB, quiere ganar tiempo y aclarar cuál es el futuro del organismo y la competición donde parece cada vez más claro que cada equipo aboga por su interés personal.

Temporadas atrás, el 15 de junio era la fecha límite para dar el sí a la ACB por parte de los clubes que habían logrado el ascenso desde la LEB, pero es probable que esa fecha se modifique por la confusión existente alrededor de la liga. Lo único que es claro es que la próxima semana, el martes 23, hay convocada una asamblea general en la ACB donde todos los clubes se verán las caras de nuevo.

En cuanto al Gipuzkoa Basket, su hoja de ruta a día de hoy está en blanco. Sin poder trabajar con algo tangible aunque sí moviéndose para calibrar con qué apoyos puede contar para una hipotética vuelta a la élite. Huelga decir que es necesario y obligatorio el acuerdo con un patrocinador principal que dote de gran parte del presupuesto. Las instituciones ya han prometido que aportarán alrededor del millón de euros (700.000 la Diputación y 235.000 el ayuntamiento). Pero además, si las cosas no cambian sustancialmente, el GBC tendrá que abonar el fondo de ascensos y descensos, (1,5 millones de euros), y además sería necesaria una ampliación de capital y tener patrimonio neto positivo.

A todo esto, el GBC tiene pensado calibrar la posibilidad de volver a jugar en Illunbe, con todo lo que ello supone, o agotar todas las opciones para que fuera viable jugar en el Gasca, con un mayor aforo.

El próximo día 25, los rectores del equipo donostiarra tienen previsto reunirse con el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, quien expondrá de primera mano cómo se encuentra la posible eliminación del canon y del fondo de ascensos y descensos.

Semifinales de LEB

En las semifinales de ascenso de la LEB, el Oviedo recibe hoy a Palencia (21.00 horas), y Breogán hace lo propio con Burgos (20.45 horas).