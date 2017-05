Mike Carlson, seguido por el Obradoiro de la ACB

La mayoría de los jugadores del GBC pasaron en el día de ayer su última jornada en la capital guipuzcoana. Los extranjeros del cuadro donostiarra - Ndoye, Capel, Simeonov y Slezas - partieron en avión a sus respectivos países de origen. Sergi Pino y Joan Pardina también abandonaron su domicilio para volver a su Barcelona natal y los que se han quedado han sido los dos guipuzcoanos - Lasa y Oroz -, más Ricardo Úriz quien esperará a que acabe el curso escolar de sus hijos.

El que no ha partido aún a su descanso estival ha sido Mike Carlson, ya que el Obradoiro se ha interesado para verle de cerca. La buena temporada del jugador estadounidense, 16 puntos y cinco rebotes de media por encuentro, no ha pasado desapercibida para algunos clubes de la ACB y el equipo gallego es uno de los que más rápido se mueve en el mercado. Eso sí, el Río Natura, que ahora mismo está un partido por encima de los puestos de descenso, se juega media temporada en su pista el fin de semana ante el Betis. Los sevillanos están en posiciones de descenso a un encuentro de los gallegos. Por ello, aunque los rectores santiagueses han seguido a Carlson, no parece que vayan a reclutarle puesto que hay poco tiempo para que asimile los sistemas y conozca a sus compañeros.

La gran temporada que han realizado el propio Carlson, Úriz, Pino o Pardina, puede que les abra una puerta temporal hacia la ACB si algún equipo les necesitara, sobretodo los que disputen los play-off por el título, ya que solo restan tres jornadas para concluir la liga regular. La pasada campaña el GBC, por ejemplo, echó mano de Urko Otegi para reforzar el juego interior después de que el pasaitarra terminara la liga en primera posición con el Palencia, como ha sucedido este año con el Gipuzkoa Basket.