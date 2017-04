Denis Itxaso: «Si vamos a la ACB no es para vegetar; se necesitan presupuesto e ingresos»

Alegría por el ascenso pero preocupación por el futuro. La Diputación, en palabras de Denis Itxaso, apoyará con 700.000 euros al GBC si disputa la ACB. Hasta ahí, en el medio del camino, «vamos a ser prudentes porque no se trata de un todo o nada».

- Dos primeros puestos y una gran temporada del IDK. ¿Qué valoración puede hacer de esta temporada?

- Satisfacción absoluta. Supone una inyección de ánimo en los respectivos clubes y en la comunidad del baloncesto. Los años en los que no se consumó el descenso han sido temporadas más depresivas. En la LEB Oro se ha demostrado que había capacidad de enganchar al público, capacidad de ilusión e incluso se ha ganado el campeonato y se ha conseguido por méritos propios abrir la puerta de la ACB.

«Aunque se elimine el canon al GBC le va a costar Dios y ayuda el cobrarlo» «No vamos a hacer locuras, vamos a ser prudentes porque esto no es un todo o nada»

- Nunca ha ocultado su alegría por Nekane Arzallus.

- Es que ha tenido por delante una labor muy complicada, en ocasiones incomprendida pero creo que desde luego el descenso que sugerimos desde la Diputación para poner en orden las cosas se ha demostrado terapéutico desde el punto de vista financiero.

- ¿Son los ascensos del GBC y del Iraurgi una patata caliente?

- El primer mensaje es que tenemos todos los escenarios abiertos y que hay una doble condición que se debe cumplir: una, que financiera y económicamente sean viables, que no sea flor de un día y que las permanencia sea estable, digna y sostenible; y otra, que es imprescindible que el baloncesto masculino guipuzcoano se dote de un proyecto bien vertebrado, organizado y ordenado.

- El ascenso más caro es el del Gipuzkoa Basket pero estratégicamente es el más importante.

- Así es. Es el más complejo pero es el que abre la puerta al resto de piezas del puzzle. Si hay una flexibilización y desaparece el canon, doblaremos la ayuda que damos este año. A partir de ahí veremos si se puede contemplar el ascenso del Iraurgi, porque lo que no contemplamos es que ambos equipos disputen la misma categoría. Nos parece que eso no ayudaría a ese itinerario formativo.

- Ya que menciona el canon, ¿cual es su punto de vista sobre eliminarlo?

- La ACB hace tiempo se ha convertido en un burbuja cerrada y ahora mismo está abierto el debate porque ha habido demandas y sentencias. Va a depender por un parte de cuestiones legales de si se quiere recurrir o no por parte de la ACB o si la asociación reconozca que tiene que hacer una reflexión para que sea una disciplina más permeable y más competitiva.

- Si se elimina ese canon, el GBC y otros equipos pedirán los tres millones que costó.

- Una cosas es que se elimine y otra que se vaya a cobrar. Al GBC, estoy persuadido de ello, le va a costar Dios y ayuda y muchos tribunales de por medio el cobrarlo.

- ¿Qué le recomienda al club?

- Es importante resaltar que el club presente un plan de viabilidad en la máxima categoría. Porque es evidente que el coste de una plantilla en ACB es muy distinto al de la LEB y me imagino que nadie quiere que se vaya a la máxima categoría a vegetar. Queremos ir a competir y para eso hace falta un presupuesto y unos ingresos.

- Siga.

- Nosotros ya nos hemos comprometido a que si se producen esas condiciones volveremos a ayudar con 700.000 euros. Habrá que ver en qué cancha se va a competir, qué hacen otras instituciones como el ayuntamiento y qué hace la empresa privada y si se consiguen los patrocinios, porque aquí hay un problema.

- Cuente.

- El patrocinador es el mismo que el de otro equipo en la ACB. Habría que ver en qué condiciones está el club de pactar patrocinios que le den estabilidad económica.

- ¿Se puede ampliar el Gasca para la ACB?

- El titular es el ayuntamiento de Donostia. Y ni siquiera he hablado de eso con el concejal de Deportes.

- ¿Considera que hicieron bien la temporada pasada instando al club a renunciar a la ACB?

- Sí, porque el mantenimiento se estaba produciendo de forma artificial. No tenía demasiado sentido si te sientas y reflexionas durante un momento sobre lo que está pasando alrededor: como, por ejemplo, el deterioro en las cuentas, la bola que se está haciendo. Y llegamos a la conclusión de que lo mejor de todo era descender. Recuperar músculo financiero, ponerse al día y empezar de nuevo.

- ¿Cree que el gran freno del club son los 2,9 millones de euros que acumula de deuda?

- Hemos pedido al club que haga un cuadro de mando de cómo está en términos económicos para que lo pueda analizar también la Hacienda Foral desde un punto de vista de la estabilidad económico-financiera de la entidad. Hay un elemento importante y es que la deuda con Hacienda se ha saldado, y es importante, así como con los jugadores. Ahora mismo hay un único acreedor por un préstamo y las posibilidades de renegociación de esa deuda y está puesta encima de la mesa.

- Parece optimista.

- Nosotros no vamos a hacer locuras. No queremos poner en riesgo esta tendencia saludable del club y vamos a ser prudentes y que no se trata del 'todo por subir'. No estoy de acuerdo con los que plantean el debate con un 'todo o nada'.

- Por último, una pregunta sobre fútbol. ¿Cree que no habrá sorpresas en la reordenación del fútbol guipuzcoano?

- Plena confianza en las dotes diplomáticas del presidente de la Real. Que la unidad del fútbol guipuzcoano es un valor a preservar y que la Real de eso es tan consciente que hará un esfuerzo y que creo que, haciendo mías las palabras de Jokin Aperribay, se va a llegar a un acuerdo y los convenios se van a poder renovar.

- Por cierto,¿cree que la Real puede tener un papel importante en el futuro del GBC?

- Que se le pida a la Real hacer funciones de forma recurrente que no le son propias creo que no es un escenario que convenga a nadie.