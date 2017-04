Lasa: «Cortar la red con todo el Gasca cantando es algo inolvidable para un guipuzcoano»

Posiblemente no estaba llamado a ser el héroe del Gasca el último día. Sin embargo, se dieron las circunstancias para que los focos apuntaran a Lander Lasa (Tolosa, 1988). Casi cojo un día antes del partido. Máximo anotador en el partido que dio un título y un ascenso. Un día inolvidable para él.

- Han pasado dos días enteros desde el título. ¿Sabe mejor ahora o el momento del éxtasis no lo supera nada?

- Después de pasar un par de días se aprecia mucho lo que hemos conseguido, pero el momento que me levanta Pardina para cortar la red delante de la gente cantando, eso va a ser para siempre y será un momento inolvidable.

- O sea, que esa foto la quiere, ¿no?

- (Rotundo) Sí, sí. Me tengo que hacer con ella como sea (ríe).

- ¿Cómo está del gemelo?

- Bueno, no está muy bien, pero el esfuerzo valió la pena.

- Una rotura grado II no es algo pequeño. ¿Cuánto ha trabajado?

- Por lo que me habían dicho, la baja sería de un par de semanas pero entrenando por las mañanas con el equipo y por la tarde con nuestro fisio y el de La Perla, a los que les tengo que agradecer muchísimo, trabajé todos los días para estar a punto para el partido.

- ¿Llegó a pensar que no llegaba al partido?

- Los primeros días tenía claro que iba a jugar. La víspera tuve dolor, se hinchó y me empezaron las dudas.

- De casi cojo al quinteto inicial.

- Sí, la verdad es que fue algo increíble de pensar que no iba ni a salir, o jugar solo cinco minutos sueltos; a hacerlo de inicio, casi 18 minutos y delante de tu gente. Fue algo increíble.

- El inicio de partido fue tremendo.

- Fue un poco raro porque hicimos ataques rápidos abusando del tiro exterior. Pero hubo un feeling con el que se veía que ese partido no se escapaba. Parece raro, pero ver tanta gente nos dio tranquilidad

- Se habló en la previa de nervios y tensión, pero por lo que cuenta fue todo lo contrario.

- Nos empujaron desde el salto inicial, cada canasta, cada rebote se levantaban a aplaudir. Creo que los diez jugadores, cada uno en su momento, hicimos un buen partido.

- ¿Cuándo vio el partido ganado?

- El momento clave fue cuando en el tercer cuarto, con Úriz, hacemos un parcial 9-2, pero después hay un cambio radical cuando Oroz sale, acelera el partido, hace que nos movamos más y la verdad es que Xabi tuvo mucha culpa de que ganáramos.

- Fue el partido de los guipuzcoanos, tanto de Oroz como usted.

- Puede ser, los dos teníamos muchísimas ganas de hacerlo bien. Xabi ha trabajado mucho el tiro con 'Bully' y con Porfi, y en cuanto le entran los tiros de fuera coge tanta confianza que en campo abierto es casi imparable. Metió unos canastones el viernes tremendos.

- ¿Se imaginó que pudiera acabar siendo el máximo anotador?

- Buff. Para nada pensaba que podía terminar con quince puntos teniendo además el equipo que tenemos. Fue una noche que disfruté muchísimo, no estaba ni nervioso, dejé la tensión en casa y ver el Gasca lleno como guipuzcoano anima muchísimo.

- El final del partido, con las ovaciones, puso la piel de gallina

- Fue un momento especial cuando me cambió Porfi el primero y el Gasca me ovaciona y ver a la gente en pie aplaudiendo. Ver a mi aita, mi hernama y mi novia fue algo especial. Que Porfi tuviera ese detalle con casi todos, estuvo muy bien.

- Y llega el momento de cortar la red. ¿Cómo fue?

- Pardina me pidió el balón, entonces yo le dije que me aupara que la red de la canasta era para mí. Cogí las tijeras de Josetxo (el médico), subimos y luego con los cánticos me viene un poco arriba (ríe).

- ¿La tiene en casa?

- Sí, la red está en casa junto con la camiseta de 'mila esker' firmada por todos mis compañeros y el cuerpo técnico. Solo me queda enmarcarla.

- Precisamente, ha sido una temporada para enmarcar, ¿no?

- El balance es muy positivo. Hemos sido muy regulares y perder solo un partido en casa nos ha dado mucha vida. También hemos demostrado que a los favoritos les hemos ganado, y eso para nuestra confianza ha sido fundamental. No hemos perdido nunca dos jornadas seguidas. Si traíamos derrota salíamos el siguiente enrabietados. Esa ha sido la clave para lograr lo que hemos conseguido.

- ¿Os habeís sentido infravalorados por el resto de rivales?

- La verdad es que ha habido equipos, no creo que sea faltar al respeto, pero que han hablado de nosotros quitándonos méritos. Que si nos pitaban los árbitros a favor, que si les dejábamos tirar... No sé. Ahí está nuestra trayectoria.

- ¿Cuánta importancia ha tenido la química que ha habido en el vestuario?

- Muchísima. Ya lo dije desde el primer momento, que los fichajes se involucren en el día a día. Y en esto también ha sido muy especial. Destacaría sobre todo a Pardina y Pino. Ha sido espectacular lo que han hecho de puertas para fuera. Luego también Ricardo como capitán, Xabi (Oroz) o Carlson han tirado mucho del carro.

- Así que ha merecido la pena aquella llamada de Porfi cuando estaba de socorrista en la piscina.

- Estar trabajando de socorrista, que me llamen y no saber quién es porque no tenía el número registrado, que fuera Porfi y que me propusiera jugar... la verdad es que miro hacia atrás y por supuesto que ha merecido la pena. Aunque costó algo tomar la decisión, ha superado con creces las expectativas.

- Dígame algo de Porfi.

- Más que lo diga yo, nos lo decían los jugadores con los que jugábamos. Ellos nos decían que teníamos el mejor entrenador de la liga y creo que lo ha corroborado. Personalmente me ha dado mucha confianza y le estoy muy agradecido.

- ¿Ha sido su mejor año?

- Sí. Para mí, tanto mental como físicamente, el ambiente... Al final todo ha sido bueno. Sí que ha sido el mejor año. Me costó empezar pero Porfi me dijo 'absorbe todo lo que te diga'. Lo he hecho y me ha ido bien.

- Usted debutó en la ACB con Laso, después estuvo Sito, ahora Porfi... ¡Nunca ha sufrido!

- La verdad es que han sido todo buenas noticias. El año del debut fue una buena temporada con Pablo y después con Sito, qué voy a decir. Copa de Rey, quinto puesto y play-off. A mí, por lo menos, en el GBC no me ha tocado sufrir.

- Sus estadísticas han sido de siete puntos en 18 minutos con un 32% en el triple. ¿Contento?

- Sí, ha sido un buen año para mí. Venía de meter más puntos en la liga EBA, pero el salto es grande. Estoy muy satisfecho de mi trabajo y la gente de mi alrededor también, que es lo más importante.

- ¿Qué espera del verano?

- Va a ser largo. Ahora necesito unas vacaciones. Primero ponerme bien del gemelo, no creo que viaje a Marín, y después a descansar.

- Le tengo que preguntar por la ACB. ¿Un sueño?

- La verdad es que sí, pero es un tema que se nos escapa. Sería muy bonito que el GBC salga a competir en un proyecto importante en la ACB y en el Gasca. En Illunbe las cosas se ven de otra manera, es un sitio muy frío y venimos de un ambiente espectacular. Pero insisto en que no sabemos nada. No sé qué pasará.

- Usted y Oroz hicieron un gran partido y el sábado su amigo Gaizka Maiza con Iraurgi también. ¿Pique?

- No, qué va. Gaizka va a ser un gran jugador. Está aprendiendo pero el año que viene supongo que jugará en LEB Oro en Azpeitia y lo hará fenomenal, estoy convencido. Además fuera de la pista es un gran tío y creo que va a ser un jugadorazo.

- Ustedes, más Motos, Olaizola, Brizuela, Urko Otegi, los jóvenes del Easo e Iraurgi... conforman un gran núcleo de guipuzcoanos.

- Sí. Añade que Aitor Zubizarreta ha acabado en la Universidad de Idaho y que puede jugar aquí. Urko para mí es mi referente, por trabajo y lucha. Y sí, en Gipuzkoa se están haciendo muy bien las cosas. Esperemos seguir así.