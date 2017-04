«Porfi les hace ver a los jugadores que son los mejores y se lo creen»

Nekane Arzallus tuvo un día ajetreado. Costó conciliar el sueño por la tensión y acudió por la tarde a Azpeitia para presenciar in situ el último partido del Sammic Iraurgi, que se proclamó campeón de la LEB Plata. «Es una grandísima noticia» reconocía Arzallus sobre el ascenso del equipo azpeitiarra. «Me alegro mucho por ellos como también por la excelente temporada que ha realizado el IDK, llegando a los play-off».

La presidenta del Gipuzkoa Basket da una importancia brutal a la figura de Porfirio Fisac como gurú de todo lo que ha sucedido en esta temporada. «Porfi les hace ver a los jugadores que son los mejores y se lo terminan creyendo».

Desveló que la mañana previa al partido en la clásica sesión de tiro en el Gasca, estuvo departiendo con el segoviano. «Yo creo que estaba algo tenso y me empezó a explicar el scouting del Coruña. Cómo jugaba cada uno y el plan que tenía de partido. Y la verdad es que salió todo como me dijo». Así que cuando se disputó el choque «me estaba dando la impresión de que ya lo había visto».

El gemelo de Lasa

Arzallus pone en valor la gran mano de Fisac para hacer grupo pero también destaca la labor de su segundo, 'Bully' Oyón, que incluso este año ha debutado llevando las riendas del equipo a causa de unas migrañas de Fisac que le impidieron terminar un partido. «Bully es un diez. Me alegré tanto ese día por él...». La presidenta se acuerda de todos los jugadores uno por uno, pero se nota algo más de emotividad cuando se refiere a Lasa y Oroz. «De verdad que Lander estaba cojo, qué gran trabajo ha hecho y qué partido le salió. Lo mismo a Xabi, que disfrutó en cada jugada».

El primer puesto se ha fraguado en una sensacional rectal final del GBC que tuvo como colofón el partido en Melilla. «El día de Melilla es uno de los días que más he sufrido. Después ya empiezas a pensar que si ganábamos éramos primeros. Pero ese partido fue horrible viéndolo por el ordenador porque no pude viajar». El mensaje que ha mandado el club ha sido de absoluta cautela y solo la pasada semana se habló del primer puesto. «Mira el Marín, que ganó fuera de casa estando descendido. No me hubiera gustado nada ir a Galicia a jugarnos el primer puesto».