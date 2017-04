«Vamos a agotar todas las opciones de estar en la ACB, pero sin arriesgar el club»

Una sonrisa acompaña el rostro de Nekane Arzallus tras consumarse el título de la LEB y el billete que le da derecho deportivo para volver a la ACB. La presidenta del club tiene claro que va a trabajar lo indecible «porque es lo que a la gente le gusta», competir ante los grandes, pero no se va a poner en riesgo la salud del club.

La máxima mandataria de la entidad donostiarra no se atreve a hablar de un próximo marco de competición ya que existe «una gran nebulosa» en lo concerniente a la ACB debido a la polémica con el canon de ingreso, el fondo de ascensos y descensos y los intereses de los equipos de Euroliga.

- ¿Cómo fue la celebración?

- Fue muy emotiva y emocionante. Me acordé de la vuelta al ruedo de Miguel (Santos) hace once años y se te pasan muchas cosas por la cabeza. Era el momento de disfrutar y soltar las tensiones, que desgraciadamente últimamente hemos tenido muchas.

- Realmente hacía mucho que el equipo no celebraba nada.

- Cierto. Pues creo que desde el año con Sito que hicimos Copa del Rey y play-off por el título cuando quedamos en quinta posición. Que cogimos el billete para Europa pero desgraciadamente no se pudo ir.

- ¿Había unas ganas enormes de fiesta?

- Sí, tremendas. Además creo que toda esta gente se lo merecía. Jugadores técnicos, los patrocinadores, gente del club y abonados. Es verdad que desde el principio de temporada nos comprometimos a devolver esa ilusión a la gente. Entonces creo que poquito a poquito lo hemos ido logrando y que días como el viernes, ayudan mucho.

- ¿Qué destaca de todo lo que se vivió en la cancha?

- (Se emociona) Ver a mi madre. Y después cómo fue moviendo Porfi las fichas, las ovaciones a los jugadores, a Lander que la víspera estaba cojo y cómo jugó. Muchas cosas.

- En el ascenso de 2006 hubo emoción, pero el viernes realmente fue un paseo, ¿no?

- Bueno... ellos me impresionaron. Sobre todo su fortaleza física. Eran altísimos. Sabíamos que no iba a ser fácil y quizá por cómo salimos después del descanso y lo que mostró el equipo, ya pensé que no se nos podía escapar.

- Por cierto, muy distinto cómo vivió esos dos ascensos en el Gasca ¿no?

- (Ríe) Sí, sí, En 2006 sufrí en mi localidad y el del viernes se vive obviamente de una manera muy distinta, en el palco, con mucha responsabilidad. Son situaciones muy distintas pero las dos preciosas. En la víspera, dentro de los nervios previos, te pones a pensar si podríamos brindar a la afición y a Gipuzkoa un momento tan bonito como este.

- ¿Algo inconfesable?

- Bueno, no es inconfesable pero hice algo que nunca antes había hecho. Me senté durante la rueda con Porfi en el banquillo y estuvimos charlando. Me vino bien para aplacar la tensión.

- ¿Pudieron meter más gente de la que estuvo?

- Nos hubiera gustado pero el aforo del Gasca es de 1.954 espectadores y por razones de seguridad fue imposible. Tristemente hubo mucha gente que se tuvo que quedar fuera.

- O sea que hay que solicitar esa ampliación...

- (Ríe) Sería magnífico. Es lo ideal, una cancha de cuatro mil quinientos o cinco mil, sería una gozada.

- Siento ser tan directo, ¿con quién hay que hablar?

- Hombre, por lo que tengo entendido es una competencia de Gobierno Vasco, pero las instituciones también deberían estar al tanto, aunque es muy difícil. Sinceramente me da muchísima pena que una provincia como Gipuzkoa que tiene tanto deporte a tan alto nivel sea la única de los tres territorios que no tenga un pabellón en condiciones. No solo para los deportes indoor, sino para atraer eventos como Copas de la Reina, Supercopas que tengan luego su repercusión económica en la ciudad.

- ¿Ha palpado que una posible vuelta a Illunbe dé un poco de pereza al aficionado?

- Puede ser, y más viendo cómo estaba el Gasca el viernes pasado: la verdad es que es nuestra cancha fetiche. Para nosotros y para el IDK, lo comenté con Azu y Carmen (entrenadora y presidenta) que los dos equipos teníamos que hacer del Gasca un fortín y creo que ambos lo hemos logrado. Illunbe es que no es una instalación para albergar el baloncesto, es una plaza de toros y un sitio muy frío para entrenar en el que es difícil darle ambiente de baloncesto.

- Es imposible jugar la ACB en el Gasca, ¿no?

- En este momento sí porque la normativa dice que el pabellón debe tener una capacidad mínima de 5.000 espectadores. Pero el otro día por ejemplo, en plan chascarrillo, decíamos que si es discriminatorio que te pidan el canon, también lo puede ser una pista de ese tamaño ¿no? Son solo conjeturas, pero realmente eso sería lo mejor que nos pudiera pasar.

- ¿Y ahora qué?

- Ahora lo primero que hay que hacer es disfrutar. Gracias a Dios no tenemos ni dos ni tres días y vamos a ver cómo se desenvuelve todo. De entrada decir que todo está en una especie de nebulosa con muchos frentes abiertos.

- El aficionado debe saber que no descartáis la ACB.

- No, descartar no. Lógicamente nos hemos ganado el derecho de estar ahí arriba pero siempre con la cabeza fría y los pies en el suelo, viendo nuestras posibilidades.

- Siga.

- Vamos a agotar todas nuestras posibilidades porque creo que a la gente le gusta la ACB. El público, nuestros seguidores quieren competir contra los más grandes, pero no vamos a arriesgar ni un ápice. No podemos correr ningún riesgo.

- Por ir desgranando temas. ¿Cómo está el asunto del canon, de la multa de Competencia y el recurso de la ACB?

- Es una tema que va a ir para largo y no me atrevo a dar una respuesta a día de hoy porque puede haber muchos vaivenes.

- Ustedes tienen el canon abonado. ¿Les beneficia que se elimine?

- Creo que sí porque así da derecho a que los equipos jueguen donde se merecen. Todos los equipos que hemos puesto el canon y el fondo hemos tenido que soportar unos gastos financieros muy importantes.

- Palencia y Melilla tienen la connivencia de la ACB de un ascenso diferido. ¿Pueden subir este año?

- Esto es como una película de terror. Nadie sabe cómo se puede resolver eso porque se puede dar el caso que esos dos clubes, más otro distinto y nosotros nos hemos ganado el derecho a subir. Tengo la sensación de que esto es caldo para tribunales.

- De lo poco claro que hay es que los dos últimos clasificados de la ACB descienden, ¿no?

- Sí, en las normas de competición eso figura, sí.

- Por otro lado está el interés de los equipo de Euroliga de disminuir el número de equipos y jornadas en la ACB.

- (Resopla) Sí, parece que tienen la intención de proponer una rebaja porque la temporada que viene la Euroliga será 34 jornadas de liga regular. Como he dicho antes, está todo en el aire y no hay nada cerrado.

- ¿Se ha hablado de algunos modelos?

- No hay nada dicho ni puesto en papel. Son solo rumores. Parece que los clubes poderosos de la ACB quieren una liga con Final Four, sin play-off o también que se estudiaría hacer dos grupos con equipos potentes disgregados entre ambos. Así jugarían menos partidos de ACB. Pero insisto en que son rumores.

- Así que todo en el aire.

- Realmente es así. Creo que va a haber infinidad de reuniones entre ACB, Federación Española y Consejo Superior de Deportes. Porque no solo puede cambiar la ACB, sino que arrastras a otras competiciones también. O también se puede quedar todo igual y todos estos temas enquistarse en los tribunales.

- ¿Cree que se está sesgando la ACB en grupos distintos?

- Para mí siempre ha habido dos grupos muy claros: los clubes poderosos, sobre todo de Euroliga o Eurocup, y el resto. Me da la sensación de que muchas veces no se han tomado decisiones como asociación para tener unos intereses comunes y da la impresión de que luchamos unos contra otros.

- En este panorama de indeterminación, ¿qué es lo primero que van a hacer?

- En principio queremos sentarnos a hablar con las instituciones, tendremos que reunirnos el consejo de administración para ver qué decisión tomamos, cómo tenemos todo y hacer una especie de programa.

- En caso de que tomen la decisión y sea viable competir en la ACB, ¿la partida presupuestaria sería la misma que el año anterior?

- Creemos que sí. En el caso de la Diputación hay unos baremos según la categoría en que se compite y obviamente en ACB es una y en LEB otra: la vez pasada, la ayuda de la Diputación de Gipuzkoa fue de 700.000 euros.

- En caso de que la deuda fuera muy inferior a esos 2,9 millones de euros, ¿se plantearían un ascenso seguro?

- La deuda que tenemos está ahí, pero no hay que olvidarse que para ascender habría que poner el fondo de ascensos y descensos.

- ¿Cree que se tomaría como un paso atrás por parte del aficionado el no ascender?

- A la gente le gusta estar lo más arriba posible y jugar contra equipos grandes. Creo que este año se ha disfrutado mucho y al aficionado que le gusta el baloncesto y que nos ha acompañado en el Gasca sabe cuál es nuestra situación y que si hay que estar alguna temporada más y no hay posibilidades reales de subir, creo que lo entenderán.

- ¿Terminan ahora su acuerdo con RETAbet?

- Sí, esta temporada acabamos. Lógicamente nos sentaremos con ellos para hablar de futuro y cuál es también su intención.

- ¿Es cierto que no sentó bien que anunciara a bombo y platillo su vinculación con Bilbao Basket?

- Cada uno es libre de hacer lo que quiera pero creo que en ese caso sí que hubo una falta de comunicación por su parte. Se lo hicimos saber.

- ¿Puede haber alguna sorpresa en cuanto al patrocinio?

- Bueno, sería una gozada que una, dos o tres empresas se decidieran a sponsorizar. Es verdad que sueñas con ese momento. Sería maravilloso que alguien tocara la puerta. Lo que pasa es que es el sueño de muchos equipos. Es cierto que tenemos muchos colaboradores y patrocinadores pero nos haría falta alguien potente y con músculo.

- ¿Preferiblemente guipuzcoano?

- Me encantaría, sería maravilloso el sueño de la temporada que viene. Pero hay que ser realistas y está muy complicado. Te explico.

- Diga.

- Somos una provincia muy pequeña en cuanto a extensión pero que tiene multitud de equipos top en muchas disciplinas. Y somos muchos buscando patrocinadores y dinero privado. Y sé que tanto buen resultado es una gozada pero seguro que supone un quebradero de cabeza para la Diputación de Gipuzkoa, quien tiene que ayudarnos a muchos equipos con un dinero que es realmente importante. Somos muchos tocando siempre casi las mismas puertas.

- ¿De cuánto dinero se puede hablar para hacer un proyecto viable que compita en la ACB?

- Es difícil cuantificarlo pero debería ser entre tres millones y medio y cuatro millones de euros. Hay equipos que con algo más de tres lo están haciendo muy bien.

- ¿No le da pena que el siguiente partido que se juegue en Donostia, sea en LEB o en la ACB, será dentro de muchos meses?

- Es cierto, es una pena. Fíjate no hemos acabado abril y ya hemos acabado la competición. Hasta octubre no jugaremos siendo indiferente en qué categoría vamos a estar. Durante este tiempo no hay nada y parece que la gente se olvida del baloncesto, es una pena.