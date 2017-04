«En el Gasca o en Illunbe, pero este equipo debe jugar en la ACB»

Faltaban menos de cinco minutos para la conclusión del partido, el GBC rompió la barrera de los 20 puntos de ventaja y la afición comenzó a cantar ya que «¡el año que viene, volvemos a la ACB!». El Gasca, con Xabier Oroz 'on fire', era una fiesta pero Porfi Fisac permanecía impasible, de brazos cruzados y dando breves directrices a sus jugadores. Con la bocina, explotó. Su segundo ascenso a la ACB con el equipo guipuzcoano -firmó otro con el Valladolid- era ya un hecho. «No me preguntes por el partido, porque no tengo ni idea. Solo sé que íbamos ganando, empujando y empujando y cada vez nos veía más arriba. Pero al final uno también es un ser humano que, aunque ya tiene una edad, sigue teniendo un sentimiento muy importante ante lo que podíamos conseguir. Solo miraba al marcador y decía, ¡venga, para adelante! Ha sido una sensación muy agradable», se reconfortó el técnico del GBC.

Por supuesto, el segoviano también abrió un apartado para valorar a la plantilla que ha logrado el ascenso a la ACB tan solo un año después de perder la categoría por motivos económicos: «Para este último y decisivo partido en casa los chicos estaban mucho mejor de lo que yo pensaba. La actitud era algo con lo que se podía contar de antemano por lo que estaba en juego, pero han tenido también la suficiente templanza para sacar lo que finalmente han sido. Empezaron siendo unos hombres y han acabado siendo unos nombres sin dejar de ser hombres. Eso es lo más importante como jugadores».

En un momento más íntimo, el entrenador del equipo guipuzcoano se acordó de cuando hace un año hizo «una de esas cosas extrañas que a veces se hacen en la vida», cuando a mitad de temporada decidió dejar de entrenar al equipo líder de la LEB Oro, el Palencia, para suplir a Jaume Ponsarnau en el GBC. «Entonces yo solo tenía un sentimiento. Gipuzkoa en su día me ayudó a ser entrenador de baloncesto y yo creía que debía ayudar al GBC».

Fisac también hizo hincapié en el apoyo del público, que anoche llevó en vuelo chárter a su equipo hasta el ascenso y lastró las piernas de los gallegos con sus silbidos en cada ataque rival. «Mira lo que pone en la camiseta: 'mila esker'. Es todo lo que les puedo decir a todos estos aficionados».

En este sentido, añadió que «cuando llegué de nuevo a San Sebastián teníamos dos objetivos. Uno, llenar el Gasca. Y dos, hacer entender al Gasca que los profesionales que estamos en la pista somos transmisores de energía y ellos se tienen que sentir a gusto con nosotros. Y creo que esos dos objetivos los hemos logrado».

También se le cuestionó por las posibilidades de que se confirme el ascenso: «Solo pienso en una cosa, no sé si tendrá que ser aquí en el Gasca o en Illunbe, pero este equipo solo puede jugar en la ACB». Agregó que «el año que viene, allá donde estemos, tenemos que saber que el objetivo está logrado. Hemos vuelto a conectar con la afición y el ascenso se ha logrado. Era un sueño, algo impensable. Me cuesta identificar que hemos logrado ascender de forma directa. Se lo dedico a los jugadores. Poca gente confiaba en esta plantilla al inicio de la temporada, y al final han demostrado su valía».