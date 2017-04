Ya está donde se merece

Que nos quiten lo bailao. Ya se verá en las próximas semanas si Gipuzkoa Basket puede jugar en la ACB, si las cuentas dan para competir con dignidad, pero, lo vivido esta temporada en el Gasca y especialmente la noche de ayer permite confirmar que la ilusión por el baloncesto está viva, que Gipuzkoa quiere a este deporte y este deporte quiere a Gipuzkoa. Este club hubiera necesitado disponer del aforo de Maracaná para poder atender ayer a todos los aficionados al basket que hubieran querido participar en la fiesta. Nadie sabe a ciencia cierta cuánta gente entró ayer en la caja de bombones de Anoeta.

Nadie sabe a ciencia cierta si lloraba o reía. Pero lo que sí sabemos todos es que el baloncesto ACB ha regresado a San Sebastián, a Gipuzkoa, y ojalá que esta vez sea para quedarse. Qué manera de vibrar, con el público incapaz de mantenerse sentado en el último cuarto cuando esa peña que nunca falla, los Omnes Uni, cantaban aquello de 'El año que viene queremos ACB'. Y es que después de 33 partidos, Gipuzkoa Basket ha alcanzado el premio gordo, aquél que parecía fuera de su alcance.

Pocos esperaban ver a este club de regreso a la Liga ACB en una temporada en la que parecía que todo estaba en contra, había generado más dudas en los últimos meses que en todo su recorrido anterior. Cuesta entender cómo un equipo sin grandes figuras está en la ACB. Pero lo que nadie puede discutir a este equipo es su carácter, trabajo, compromiso y constancia. Todo ha cambiado a mejor. Este equipo ha devuelto la fe a su afición y con jugadores de casa como Lasa y Oroz todo es más fácil. Dieciséis victorias de diecisiete partidos en casa tienen la culpa.

El público fue incapaz de mantenerse sentado en la recta final al grito de 'Gipuzkoa es ACB'



El abrazo entre el técnico y Santos al acabar el partido cierra el círculo. «Otro, otro...», decía Fisac

Fiel a como se ha comportado esta temporada, Gipuzkoa Basket volvió a ser el equipo que defiende duro, que no da un balón por perdido y que sale a la carrera en cuanto tiene oportunidad. Y en ataque, lo mismo pero al revés. Llega y tira, penetra o mueve el balón con una velocidad endiablada buscando el hombre solo. Es el juego que tantos réditos le ha dado esta temporada y que ha encandilado a los suyos. No ha sido Gipuzkoa Basket un equipo al que le guste amasar las jugadas. Ese juego vibrante le llevó a ir siempre por delante en el marcador hasta el descanso al que llegó con cuatro puntos de renta (40-36) después de llegar a tener una ventaja máxima de siete puntos (25-18). Para entonces ya habían jugado todos los jugadores y quien más quien menos había puesto su granito de arena. Es lo que tiene este grupo. Luego, en la reanudación, ya no hubo quien los parara.

Las rentas crecieron y crecieron. El Leyma Coruña estaba superado. Los nuestros anotaron desde todas las posiciones, con canastas de todos los colores hasta el 86-68 Y tiene mucho mérito porque nunca es fácil competir en medio de un ambiente festivo. Menos todavía cuando tocas con las yemas de los dedos un objetivo que estaba por encima de tus sueños más locos. Pero amigos éste es GBC. Un equipo que ha competido como ninguno y que ha jugado a un ritmo superior a cualquiera de sus rivales. Esa forma de ser ha hecho que la afición guipuzcoana haya recuperado la ilusión por el baloncesto, ha vuelto a responder a la llamada del deporte más armónico que existe y de la competición más divertida.

Es verdad que este deporte ha tenido que sufrir múltiples agravios por parte de instituciones políticas y sociales que le han impedido crecer como lo han hecho en territorios vecinos, pero hoy celebramos que el GBC está en la ACB. Solo por ver las caras de alegría mereció estar ayer en elGasca. Es lo que tiene cumplir un sueño cuando (casi) nadie cree en ti. Porque si entrar en play-off era un objetivo ambicioso, pensar en la posibilidad de ascender directos era una quimera.

Quizás solo lo barruntó alguna vez Porfirio Fisac, el líder de este proyecto, el Quijote que se ha peleado con todos los molinos de viento habidos y por haber. El técnico creyó un día en que era posible y consiguió que diez jugadores le siguieran. El entrenador milagro ha hecho que diez tipos, cada uno de su padre y de su madre, devuelvan al club a la ACB. Puede que ninguno acabe jugando en el máxima categoría, pero ellos ya tienen esa medalla que diferencia a los mortales de este deporte. Han cuajado partidos mejores y peores, pero se han partido el pecho en todos.

Fisac lo ha vuelto a conseguir. Se marchó un día con pena de no haber podido dejar al equipo en la ACB, volvió en el peor momento de este club en los últimos años y ya puede descansar tranquilo, tirarse a la bartola allá entre los olivos de su querida Extremadura. Nadie mejor que él conoce la LEB y que es uno de los mejores entrenadores de este país. Ha sido presidente y director deportivo en la sombra, es un entrenador con mayúsculas, alguien que saca chispas a los suyos y que no le hace falta tener a los jugadores mejor pagados para ganar ligas. El baloncesto sigue vivo, nunca se ha ido. Ojalá pueda ser en la ACB. El sentido abrazo a pie de pista entre Fisac y Miguel Santos al acabar el partido cierra el círculo.