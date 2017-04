Ascenso del GBC: Los campeones no acostumbran a fallar

Se suele decir que la gloria llega cuando se gana sufriendo. No hizo falta. Eso sí, la gloria se debe quedar en el corazón de los diez jugadores del Gipuzkoa Basket que escribieron ayer una página de oro en la historia del club. El equipo de Fisac venció de forma clara, rotunda, sin ataduras. Salieron convencidos de que era el día y lo ejecutaron.

El triunfo del Gipuzkoa Basket y su campeonato de liga es el premio al trabajo bien hecho empezando por Porfirio Fisac, su composición de plantilla y su acierto a la hora de elegir a los jugadores y estructuración de tareas. El GBC ha sabido siempre a qué jugar. Suele pasar en todos los equipos campeones, y el donostiarra no es menos. Lo que pasa es que el plan se ha llevado a cabo a las mil maravillas.

No se sabe si habrá ACB la temporada que viene o LEB, dependerá de muchos factores y de si se puede o no. Sin embargo, no debería caer en saco roto lo que ha hecho el equipo guipuzcoano esta temporada. Ver ayer al Gasca coreando, vitoreando y celebrando cada acción no debiera quedar en agua de borrajas.

Un guerrero tolosarra

El aspecto del Gasca era ya un síntoma de que la primera canasta iba a caer del lado del GBC. Quién si no que Mike Carlson para refrendarlo. Aprovechó un bloqueo indirecto de Slezas para anotar un triple. Y el Gasca estalló. Nunca esta temporada una canasta se había celebrado con tal nivel de decibelios. Eso ya hacía presagiar que se trataba de un encuentro especial. El ardor guerrero del GBC lo personificó Lander Lasa. El tolosarra, con el gemelo gravemente dañado, empuñó la bandera del GBC y anotó un triple y un canastón que encendieron al público.

El GBC comenzó con las primeras ventajas, pequeñas eso sí, en el luminoso. El Leyma Coruña solo anotaba cerca del aro. Su poderío físico, casi siempre con jugadores más altos que el cuadro donostiarra, les hacía ganar el sitio y anotar. Y eso que estuvo Slezas, imperial en el rebote, ocho capturas en el primer tiempo.

Comenzaron las primeras rotaciones y como cabía esperar Pino apareció con el traje de las grandes ocasiones. Muy enchufado. Canastón pisando en su primera acción y triple en transición. A la yugoslava. En medio otro tiro desde el 6,75 para Capel y después otro de Úriz para un 25-18 (min. 9).

La ventaja pudo ser mayor si no fuera porque Creus, el hijo del mítico 'Chichi', emuló a su progenitor y clavó tres triples para enfriar la euforia donostiarra. Javi Lucas y sus 2,08 también castigaron la zona donostiarra. El partido se movió en un vaivén del GBC tirando y el cuadro herculino haciendo la goma a lo Zenon Jaskula. Fisac metió a Oroz y Carlson y llegaron los frutos defensivos. Los gallegos solo metieron una canasta y fue en el último suspiro del segundo cuarto.

FICHA DEL PARTIDO 86 GBC Slezas (10), Carlson (8), Uriz (11), Oroz (12), Pino (14), Lasa (15), Pardina (4), Ndoye (6), Capel (3), Simeonov (3).

68 Leyma Coruña Blasco (10), Ferreiro (-), Monaghan (7), Djuran (-), Hernández (4), Creus (9), Sabonis (8), Zyle (8), Abia (2), Mikulic (3), Olmos (6), Rowley (11). ÁRBITROS José Vázquez García y Alberto Baena Arroyo. Sin eliminados. INCIDENCIAS Alrededor de 2.000 espectadores en el polideportivo José Antonio Gasca. Partido correspondiente a la trigésimo tercera jornada de la liga LEB Oro. En le descanso el Salto Bera Bera, equipo de baloncesto en silla de ruedas, realizó una exhibición.

La hora de la verdad

Fisac puso al quinteto de más kilates sobre la pista tras el paso por vestuarios. Úriz, Pino, Pardina, Carlson y Slezas. Y el choque se fue decantando. Poco a poco y desde la defensa. Porque el ataque iba a fluir. Era cuestión de tiempo. Un parcial de 9-2 de salida redondeado con un triple de Úriz que obligó al Coruña a solicitar el tiempo muerto, 49-38 (min. 23) hizo el hueco. Era el principio del fin, para los gallegos. Todo lo contrario para el cuadro local, que disfruta jugando a mil por hora y con marcador a favor.

El Leyma trató de capear el temporal pero la suerte ya estaba echada. Nadie podía parar a un pura sangre desbocado que se tiraba a tocar con la nariz la línea de meta. El GBC sacó la fusta primero por parte de Pino y le cogió Ricardo Úriz el relevo. La ventaja pasó de los diez puntos y el partido se puso ya de color azul.

Con diez puntos de ventaja, 63-53, comenzó el último acto. El de verdad. Y emergió la figura de Xabi Oroz. No quería que su gran amigo Lander Lasa fuera el único en firmar autógrafos a la salida. Metió dos canastones en transición que levantaron al público cual resorte. Atrás la defensa era proactiva. Había saltos, cambios de hombre y todo tipo de trampas para confundir a Coruña.

Llegó la jugada del partido. Ndoye colocó un gorrazo a Olmos y sus 2,13, Simeonov salió a mil por hora en busca del aro y cerca dio un pase por al espalda para que al pantera de Dakar la hundiera para abajo. Éxtasis y locura en la grada. Para ese momento el GBC vencía por 70-53.

Después la juventud de Ndoye le jugó una mala pasada con dos personales seguidas que le llevaron al banquillo eliminado. Todavía quedaba mucho por ver. Un triple de Oroz con dedicatoria al banquillo y después otros dos de Lasa. El GBC no jugaba, flotaba sobre la pista. Otra acción más de Pino. Los puntos se caían ayer de las manos.

Fisac decidió homenajear a sus músicos. Fue quitando uno a uno para que recibieran el tributo de la afición. Como cuando el líder de la banda nombra a cada componente del grupo. Así fue. Así de bonito.

La victoria del sueño

Como dijo Porfirio Fisac en la previa se trata de la victoria del sueño. Un sueño hecho realidad por entrenador y jugadores que han demostrado, sin ser los favoritos, que han ganado con todo merecimiento y que han sido el mejor equipo y el más regular de la categoría. El Gipuzkoa Basket ha basado su gran temporada en su fortaleza como local en el Gasca, donde ha ganado dieciseis de diecisiete partidos (solo ha perdido en casa contra Ourense), en una defensa muy inteligente que ha maniatado a sus rivales, y un trío de jugadores, Úriz, Carlson y Pino, que han tirado del carro respondiendo muy bien el resto de sus compañeros. Todo eso además, bajo las riendas de Porfirio Fisac, sin duda un entrenador que conoce la LEB a la perfección y que ha demostrado su sabiduría en una campaña para enmarcar.

El 21 de abril de 2017, engrosa por sí misma la historia del conjunto donostiarra. Junto con el 23 de mayo de 2006 y el 1 de junio e 2008, los tras ascensos de la LEB a la ACB, deben tener un sitio en el libro de honor del club. En los anteriores casos el GBC compitió en la maxima categoría del baloncesto estatal. Veremos si esta vez es posible o la nefasta situación económica, obliga al club presidido por Nekane Arzallus a renunciar. Pero para eso queda mucho tiempo. Es tempo de disfrutar, la liga no ha acabado todavía y el GBC tendrá que cumplir el último trámite en Marín, y sobre todo de aprovechar este momento de euforia con el gran año del GBC, el ascenso del Iraurgi y la sensacional temporada del IDK.