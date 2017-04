La cuenta pendiente de Fisac

Porfirio Fisac está viviendo una semana un tanto extraña para él. Sabedor de que él y su equipo se juegan el primer puesto de la liga, el técnico segoviano no quiere que su rebaño, sus jugadores, se salgan del camino marcado. De lo que les ha hecho llegar hasta este punto de depender de sí mismos para ser campeones de la LEB Oro si derrota mañana al Leyma Coruña (21.00 horas) en el José Antonio Gasca. “Me está costando” reconoce el técnico castellano. “No el que trabajen, pero sí que enfrente va a haber un rival de mucha entidad y que aún no hemos conseguido nada todavía”. Durante la totalidad de su comparecencia, Fisac quiso incidir en que enfrente no van a tener a un convidado de piedra y que el Coruña es un buen equipo. “Tienen doce jugadores y un entrenador muy experto que sabe perfectamente a lo que juega. Hacen un ritmo alto de partido, es un equipo muy largo y va a ser un encuentro durísimo para nosotros. Los jugadores y el público lo tienen que entender”.

El entrenador del Gipuzkoa Basket no ve muchas similitudes con el ascenso que logró en el 2006 ya que “salvo Ricardo, este equipo no es muy experto. Todos hemos cambiado, yo el primero. No hay muchas cosas parecidas a aquel día”. Parece que en un partido de las características del de mañana, un absoluto match ball a favor del GBC, la tensión y la presión puede jugar en contra del equipo local. Va a ser un choque especial. Primero porque el Gasca va a estar lleno. Después porque circundan al partido elementos nuevos: más entrevistas a jugadores, más prensa en los actos, petición de entradas… Para Fisac, “está en mi mano y es mi trabajo ayudarle al equipo en el partido y en toda la semana. Lo único que hago es dar bofetadas de palabra. Decirles dónde estamos y de dónde venimos. Ponerles en la tierra porque no hemos conseguido nada y enfrente tenemos un rival de mucha entidad. Cuando lo consigamos, vendrán los halagos, porque ahora lo único que haces es debilitar”.

Se le recordó al entrenador del GBC sus palabras cuando cogió al equipo en noviembre del 2015 y se le encomendó salvarlo del descenso en la ACB. Fisac por aquel entonces dijo que “tenía una deuda pendiente con el GBC”. Por todos es sabido que no pudo mantener al equipo, que terminó descendiendo y como él mismo aseguró, quedar en el primer puesto y tener, por lo menos el billete de retorno se trata de un acicate impagable. “Sin duda. Es mi gran motivación, entonces me sentiré feliz conmigo mismo, sino probablemente no hubiera dejado Palencia”.

Por cierto que sobre las posibilidades de competir en ACB la próxima temporada, el segoviano ha sido taxativo. “No es mi problema, yo tengo que llevar al equipo a ser primero. Es lo único que me importa ahora. Lo que venga después no lo sé”.