Nadie se lo quiere perder

El GBC está inmerso en la semana previa al partido definitivo. El encuentro que, en caso de victoria, les dará el primer puesto en la liga de forma matemática y el ascenso a la ACB, sería un colofón sensacional a una temporada brillante, sobre todo en casa, donde los de Fisac han vencido en quince de sus dieciséis comparecencias. «Cumpliré 26 años en junio y nunca he estado ante un partido así», declara con rotundidad Mike Carlson, el máximo anotador del GBC y que tantas veces ha levantado al público de sus asientos. «Es una oportunidad increíble para nosotros. Ahora estamos en el punto de hacer bueno todo el trabajo de todo el año. Estamos concentrados en el viernes y queremos ganar la liga el viernes», expresa con absoluto convencimiento el jugador nacido en Wisconsin.

Carlson cuenta que ha visto fotografías del primer ascenso en aquella primavera de 2006. «Estamos preparados para que haya un ambiente parecido», apunta el ala pívot. Carlson viene de hacer un partido discreto en Melilla, pero no teme a que pueda pasar lo mismo. «Estoy preparado para ayudar a mi equipo. Solo queremos ganar, me da igual cuántos puntos pueda meter aunque si el equipo me necesita, espero estar a la altura».

Algo más cauto se muestra Tautvydas Slezas. El lituano habla de «hacer un buen partido ante un gran rival como es Coruña. Es una final, pero quedan dos partidos, éste y el último». Slezas va entrando en calor a medida que se acumulan las preguntas. «Estamos deseando ver el Gasca lleno. Estamos preparados para un partido duro, pero ojalá que salgan bien las cosas y que podamos ganar».

«No me lo pierdo por nada»

Lander Lasa no pudo ayudar al equipo el domingo pasado en Melilla al arrastrar un problema en el gemelo de su pierna derecha. «Estoy mejor», dice el bravo jugador tolosarra. Sin tiempo para preguntar cómo va la evolución de su lesión, Lasa no puede ser más claro. «Pero el viernes juego. No me pierdo este partido por nada del mundo». El escolta del GBC tiene «muchas ganas» de jugar y vivir un ambiente que puede recordar al de aquella noche del 23 de mayo de 2006. «El capi (Úriz) ha ido hablándonos de aquel partido. A mí no hace falta, porque estuve ahí», dice señalando las escaleras colindantes con la antigua cabina de narración. «Me tuve que sentar en las escaleras porque no había sitio», recuerda Lasa.

El jugador guipuzcoano bromea sobre qué partido se puede ver el próximo viernes. «Esperemos no hacer sufrir tanto a la afición como aquel día», en referencia a los 16 puntos que tuvieron que remontar y que el choque del primer ascenso se resolviera en la prórroga. «Esta temporada está siendo un sueño y esperemos que tenga un final feliz. No nos podemos despistar ni un pelo porque enfrente vamos a tener un gran equipo», señala Lasa sobre el potencial del Leyma Coruña.

Sergi Pino y Joan Pardina, dos de los hombres que están dando un mejor rendimiento en el GBC, descuentan las horas para que llegue la cita del viernes. «Yo soy muy de karma» confiesa el siempre eléctrico Pino. «Yo quiero ganar. He jugado semifinales, play-off, pero nunca he tenido una oportunidad como esta y no quiero desaprovecharla», declara el alero barcelonés. Su paisano Pardina la temporada pasada disputó la final del play-off con el Huesca, pero cayeron por un claro 3-0 ante el Melilla. «Una de las claves es que no lancemos las campanas al vuelo antes de que empiece el partido», avisa el alero. «Mira lo que sucedió en Melilla. Sabíamos lo que había hecho el Breogán el día anterior, pero no quisimos amarrar y fuimos a por el partido desde el inicio».

Pino cree que «ganar la liga y ascender antes de los play-off es algo muy bonito y más hacerlo en casa delante de toda la gente». No hará falta motivación en un choque como el del viernes, donde los dos catalanes prometen levantar al público de los asientos. «Si hace falta cogemos la guitarra y la batería este viernes», bromea Pino. Pardina asiente. «Sería precioso ganar y ascender en el Gasca. No queremos que nadie se pierda el partido pero creemos que el Gasca igual se queda pequeño».