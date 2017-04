Ricardo Úriz: «Estoy llegando al final de mi carrera y me haría ilusión el tercer ascenso»

El señor de los ascensos en el GBC tiene nombre y apellido: Ricardo Úriz. El navarro ha estado presente en los dos anteriores y quiere volver a ser protagonista del tercero. El base pamplonés espera ver un Gasca «lleno» y que el viernes sea otra fecha para recordar en la historia del Gipuzkoa Basket.

- ¿El viaje más largo, pero con el regreso más feliz?

- Sí, desde luego, muy contentos. La vuelta a casa con un buen resultado y más con éste, siempre son agradables a pesar de la distancia y de tener que esperar casi un día para volver.

- Háblenos del partido. Igualado a más no poder, ¿no?

- Fue un partido muy duro. Estuvimos por debajo en el marcador gran parte del choque y conseguimos remontar al final. Eso hizo que nos lleváramos un partido fundamental en nuestras aspiraciones.

- ¿Cree que aguantar y agarrarse al partido fue clave para llevarse el triunfo al final?

- Exacto. El equipo a pesar de la dificultad nunca se vino abajo. Creímos en nuestras posibilidades y en los últimos momentos tuvimos esa suerte tan necesaria a veces en finales a cara y cruz. Todo ello, con la derrota de víspera del Breogán, fue para nosotros un acicate y pudimos lograr un triunfo importantísimo.

- ¿Cómo vivieron la derrota del Breogán ante el Araberri la víspera?

- No te voy a engañar que la noticia del Breogán nos dio una alegría. Ganaran o perdieran, sabíamos que teníamos que sacar un resultado positivo en Melilla. Tuvimos la fortuna de lograrlo, coincidió con lo de Breogán, así que para nosotros ha sido una jornada redonda.

«No sé si es el destino, pero todo empezó en el Gasca y esperemos que acabe en el Gasca»



«Lo que sucedió el día del primer ascenso fue inolvidable para todos los que estuvimos allí»

- Porfi dijo en la rueda de prensa posterior al partido que ahora tienen una final. ¿Coincide?

- Sí, porque es un poco lo que queríamos. Llegar al Gasca y tener la posibilidad de cerrar esas aspiraciones que queremos en casa y con nuestra gente.

- ¿Cómo se encuentra el equipo a nivel anímico y físico?

- Bien, estamos bien. Vamos a entrenar hoy porque volvimos ayer por la tarde de viaje. Estuvimos haciendo trabajo de recuperación. Esta semana es muy corta, venimos de jugar en domingo y tenemos partido el viernes, con lo que hay poco tiempo para prepararlo. Intentaremos llegar de la mejor manera posible al partido, recuperar a la gente que está tocada y en la medida que podamos dar una alegría a la afición.

- ¿Cree que en un partido de estas características habrá que lidiar entre la presión y la tensión?

- No lo sé. Lo que realmente creo que es que el partido va a ser duro. A veces la presión por ganar influye, está ahí y tiene su parte de importancia en el juego. El Coruña es un equipo bueno, van quintos, juegan bien, están peleando por el play off y no va a ser nada sencillo.

- Cierre los ojos y ¿qué aspecto cree que tendrá el Gasca el próximo viernes a las nueve menos cinco de la noche?

- No sé si es el destino, pero todo empezó en el Gasca y puede que terminemos en el Gasca. Desde aquí hago un llamamiento para que toda la gente se anime y venga a apoyarnos y ayudarnos. Es el último partido en casa de la liga regular, ojalá (ríe). Mi ilusión a principio de temporada era que el Gasca estuviera lleno otra vez y espero que el viernes haya ese ambientazo que todos esperamos.

- No me diga que no se acuerda de aquel 23 de mayo de 2006...

- (Ríe) Uff, han pasado unos cuantos años desde aquel día sí, el primer ascenso. Lo que ocurrió fue inolvidable. Marcó un poco el futuro del Gipuzkoa Basket y ojalá este viernes podamos vivir algo parecido y que todos lo disfrutemos.

- Han mantenido durante toda la temporada un mensaje muy precavido. ¿Intencionado?

- Es que no nos creéis. Pero de verdad no era el objetivo de principio de la temporada. Después, tal y como han ido surgiendo las cosas a lo largo de toda la temporada, el equipo se lo merece, hemos trabajado duro para ello y ha competido contra todos los equipos y la situación que tenemos ahora es idónea para culminar de la mejor manera posible.

- Puede ser su tercer ascenso con el Gipuzkoa Basket.

- Sí. Este sería el tercero y me haría mucha ilusión. Ya está llegando el final de mi carrera y volver a Donostia después de unos años y hacerlo de esta manera para mí es muy gratificante y sería algo muy bonito y especial.

- Vamos a ver. Nos habla del final de su carrera después de hacer 16 puntos y 22 de valoración. ¿No está para seguir diez años más por lo menos?

- No, no. (Carcajada) Ni mucho menos. Yo intento ayudar en los buenos y malos momentos como dije al principio de la temporada. A veces las cosas salen mejor y otras no, pero para mí es una responsabilidad llevar al grupo, sobre todo en esos momentos calientes de partido estar ahí. Gracias a Dios, nos están saliendo bien las cosas. En Melilla salió de cara y esperemos que el viernes salga de la misma manera.

- ¿Es hora de hablar de ACB, canon y cosas de éstas... o mejor hay que esperar?

- Sí, mejor esperar porque eso ya no está en nuestras manos. Es cuestión de otros organismos, nosotros estamos centrados en el partido y nuestra idea es prepararnos lo mejor posible para competir y que el objetivo que tenemos ahora mismo se pueda cumplir.