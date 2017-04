Xabi Oroz (Jugador RETAbet.es Gipuzkoa Basket): «Hay que ganar los tres partidos para quedar primeros»

Viene de hacer su mejor partido del curso. 18 de valoración, gracias a nueve puntos, seis rebotes y cuatro asistencias. Xabi Oroz (Azkoitia, 1996) rezuma optimismo aunque con cautela. Este estudiante de Administración y Dirección de Empresas y compañero de cuadrilla del realista Igor Zubeldia quiere quedar primero «porque así podré estudiar en el mes de mayo». Dice que no hay que mirar al retrovisor y cree que «si ganamos en Melilla» el siguiente partido en el Gasca debe ser una fiesta.

- ¿Cómo ha ido la semana tras el triunfo en Huesca?

- Bien, ha ido bien. Trabajando todos los días para preparar lo mejor posible el partido contra el Melilla.

«Si haces un par de buenas acciones positivas al inicio, te da más confianza para el resto del partido»



«Con Breogán tenemos 31 de juego y vamos de mano. Ellos tienen que tener claro que no pueden fallar»

- ¿Cómo está el vestuario? ¿Hay que controlar la euforia?

- En general el vestuario está bastante calmado. Sí que hablamos de poder quedar primeros, obviamente, pero tampoco estamos continuamente pensando en ello.

- ¿Salieron presionados a la pista en Huesca por el triunfo de Breogán la víspera?

- No porque no miramos a ese primer puesto como un objetivo único, no tenemos que fijarnos solo en ello porque igual luego, si no lo conseguimos nos puede hacer entrar en una mala dinámica para los play-off.

- Hizo su mejor partido con 18 de valoración.

- Estuve cómodo en la pista. Es cierto que no estoy siendo un anotador excelente y pude sumar con rebotes y asistencias. Así que contento, primero por el triunfo y después por cómo me salió el partido.

- ¿Hay que preocuparse solo por el Breogán o deben mirar a los de atrás por el retrovisor?

- Solo tenemos el average perdido con el Palencia de los que vienen por detrás. Después del partido contra el Melilla veremos si es un mano a mano contra el Breogán o no. Sabemos que si no ganamos todos los partidos tendremos muy difícil ese primer puesto, pero si no se consigue están también los play-off ahí.

- Pelearán por acabar el 28 de abril, ¿no?

- (Ríe) Me vendría bien para los exámenes porque los tengo en mayo. Si no quedamos primeros tendré que llevarme los libros a los viajes y estudiar en el autobús.

- ¿Melilla es la clave?

- Sí porque es el siguiente. Si perdemos podremos seguir teniendo opciones, pero el Melilla por el tipo de equipo que es y por lo que se juega, posiblemente sea el rival más difícil que nos queda, sin menospreciar a los otros. Además está el hándicap de jugar fuera de casa, porque Melilla es un campo muy complicado.

- ¿Ha jugado alguna vez allí?

- No, nunca. Mi cuadrilla alucina un poco con que vayamos tan lejos. Pero bueno, vamos en avión.

- ¿Y si ganan?

- Pues estaremos bastante motivados para el partido contra el Coruña, que será el último de la temporada en el Gasca. Ese día nos gustaría agradecer a la afición lo bien que se ha portado con nosotros durante toda la temporada. Pero primero, no nos olvidemos, está el Melilla.

- Contra el Breogán, ¿tienen 31 al juego y van de mano?

- Puede que sea algo así. Ellos lo que tienen claro es que no pueden fallar por si acaso. No por eso nos tenemos que fiar y sabemos que si no estamos en la cancha al cien por cien, nos puede ganar cualquiera.

- Le tengo que preguntar por el Iraurgi. ¿Qué pena que perdieran en Granada, verdad?

- Sí, se les escapó por poco el último partido en Granada. Si ganan el fin de semana que viene en Ávila, lo tienen en la mano porque la última jornada juegan en casa y ahí no se les puede escapar.

- Sería un año redondo, ¿no?

- Por supuesto. Nosotros primeros, Iraurgi asciende y el temporadón que han hecho las chicas del IDK. Estaría bien.