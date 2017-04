El primer puesto será un mano a mano entre el GBC y Breogán

El GBC no tuvo que salvar ningún match ball en Huesca. Quizá lo que hizo fue levantar una bola de break ante el Breogán, que la víspera del partido presionó de manera importante al conjunto donostiarra con un triunfo sin paliativos frente a Palma. La escuadra de Fisac estaba obligada a ganar y no falló.

Con el máximo respeto hacia otros contendientes parece que el primer puesto de la liga LEB va a ser cosa de dos. Un mano a mano entre el Gipuzkoa Basket y el Breogán de Lugo, con Burgos por detrás a un triunfo de ambos y algo más rezagados el Palencia y el Oviedo, ya a dos de distancia. Estos tres equipos están obligados a ganar todo lo que tienen por delante y esperar que los dos de arriba, donostiarras y lucenses, fallen.

Quedan tres apasionantes jornadas por delante para dilucidar quién obtendrá el primer billete a la ACB. El Gipuzkoa Basket va de mano ya que depende de sí mismo. Si gana las tres jornadas será primero porque venció en los dos partidos al cuadro gallego con lo que el average es cien por cien guipuzcoano. Puede fallar uno u otro. Es poco probable que fallen los dos, aunque el potencial de Burgos está fuera de toda duda.

Averages GBC Contra Breogán: Favorable al GBC tras ganar los dos partidos. Contra Burgos: Favorable al GBC por cinco puntos. Contra Oviedo: Favorable al GBC por un solo punto. Contra Palencia: Favorable a Palencia. Múltiples: Todos favorables al GBC, excepto si hay empate con Palencia y Burgos.

Por si acaso, el GBC tiene buen coeficiente en caso de igualada final. Sobre los cuatro equipos que le siguen en la tabla, gana individualmente el average a todos ellos excepto al Palencia. Pero para que el cuadro castellano le alcance, el equipo de Fisac tendría que perder dos encuentros de los tres que restan. En cuestión de empates múltiples, de tres y cuatro equipos, el conjunto guipuzcoano sale airoso en todos ellos, excepto en una hipotética igualada con Burgos y Palencia.

El Gipuzkoa Basket tiene por delante una complicadísima salida a Melilla, que busca situarse en el mejor puesto posible de cara al play-off, después, recibirá al Leyma Coruña en el último partido de la temporada en el Gasca, que tiene todas las trazas de tener un aspecto magnífico, y cerrará la liga contra el Marín en Pontevedra, que puede estar descendido para ese 28 de abril. Sin duda, se trata de un calendario complicado porque los tres partidos, sobre todo el primero, van a exigir mucho al cuadro de Fisac.

No lo tiene muy distinto el máximo rival de los donostiarras, puesto que el Breogán de Lugo, capricho del destino, jugará los tres partidos que le quedan fuera de casa. Comenzará en cancha del Araberri, que no se juega nada. Después se medirá al Barça, equipo que tras los fichajes de Peña y Herun no es una perita en dulce para nadie. Y terminará la liga en cancha de su archienemigo Ourense, que puede que esté buscando el mejor puesto de cara al play-off.

El GBC no lo tiene fácil, pero el conjunto gallego, tampoco. Se avecina un apasionante mano a mano.