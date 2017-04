Fisac: «Es un partido vital para nosotros»

Porfirio Fisac considera el partido de mañana como «vital» para las aspiraciones del cuadro donostiarra de quedar en primera posición de la liga LEB. El segoviano lo explicó diciendo que «ya sabéis que me gusta hacer ciclos de partidos. Cuando pase este quedarán tres y veremos por qué podemos luchar. Por eso es fundamental para nosotros y nos hará ver el futuro de una manera diferente».

El rival de los donostiarra pelea para eludir los puestos más calientes de la clasificación, por ello Fisac advierte que el facto motivacional es muy importante. «El delito que cometemos a veces es creernos superiores. Si vamos a luchar contra el Huesca pensando que somos el GBC de la ACB, nos volverán a ganar. Sería un error no pensar que estamos en la misma liga y que cualquiera nos puede ganar si no estamos acertados». Fisac dijo que «solo me preocupa esa sensación que la plantilla piense que si somos primeros somos superiores y lo único que hace es que motiva más al rival».